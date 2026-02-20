「もっとコットンにできること」をテーマに、暮らしの中に小さな心地よさをお届けするコットン・ラボ株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：藤本 透)は、『ufutto(うふっと)』ブランドより、アルガンオイルを配合した使い捨てフェイスタオル「ufutto スウヨタオルアルガンオイル50枚」を2026年4月1日(水)に発売いたします。





【商品開発の背景】

近年、衛生意識の高まりや肌への摩擦レスなケアへの関心から、洗顔後にタオルではなく使い捨てのフェイスタオルを使用する方が増えています。

一方で、市場には様々な素材の製品があふれており、「素材の固さが気になる」「もっと肌にやさしいものが欲しい」というお声も聞かれます。





そこで当社は、美容オイルとして認知度の高い「アルガンオイル」に着目しました。

希少性の高いオーガニックアルガンオイルを繊維に配合することで、従来のコットンタオル以上の「やわらかさ」と「なめらかさ」を実現。

敏感肌の方や、スキンケアの時間をより上質なものにしたいと願う方に向けた、ワンランク上のフェイスタオルを開発いたしました。









【新商品の特長】

1. オーガニックアルガンオイル配合で、ふっくらやわらかな風合

「砂漠の黄金」とも呼ばれる希少なオーガニックアルガンオイルを配合しています。

保湿成分を含むオイルが繊維をコーティングすることで、コットン本来の吸水性はそのままに、ふっくらとしたやわらかな風合いを実現しました。

物理的な摩擦を軽減し、デリケートな肌をやさしくいたわります。





2. 天然コットン100％＆安心の日本製(ジャパン・コットン・マーク)

素材は厳選した天然コットン100％を使用。接着剤を使わず、水の力だけで仕上げました。

コットン本来のふっくらとした風合いを損なわず、素肌に吸い付くようなやわらかな肌ざわりを実現しています。

また、本製品は日本国内で丁寧に製造されており、「ジャパン・コットン・マーク」の中でも、高品質なコットン100％を使用していることを証明する「ピュア・コットン・マーク」を取得しています。





3. 毎回清潔、使い捨てタイプ

毎回新しいシートを使用するため、雑菌の繁殖を気にすることなく、常に衛生的な状態で洗顔後の水気を拭き取ることができます。









【使用シーン】

・毎日の洗顔後の顔拭きに ―タオルの摩擦が気になる方に。

・スキンケアに ―化粧水を含ませてコットンパックとして。

・敏感肌・肌荒れが気になる時に ―肌への負担を減らしたい時に。









【商品概要】





スウヨタオル画像





商品名 ： ufutto スウヨタオルアルガンオイル50枚

希望小売価格： オープン価格(参考売価：598円税込)

内容量 ： 50枚

シートサイズ： 約200×200mm

素材 ： コットン100％(オーガニックアルガンオイル配合)

原産国 ： 日本

発売日 ： 2026年4月1日

販売店 ： 全国のドラッグストア、薬局、専門店など

コットン・ラボ公式オンラインストア

https://store.cotton-labo.co.jp/









【ブランド『ufutto(うふっと)』について】

「ufutto」は、「うふふ＋cotton」から生まれたブランドです。

コットン・ラボの商品を使っていただいたお客様に、自然に“うふっ”と嬉しくなるような心地よさを提供したいという想いが込められています。









【コットン・ラボ 公式オンラインストア(Cotton labo Online Store)について】

「Cotton labo Online Store」( https://store.cotton-labo.co.jp/ )は、コットン・ラボ株式会社の公式オンラインストアです。

24時間いつでもご注文いただけ、商品に関する詳細な情報も掲載しております。

今回の商品を含め、公式オンラインストア限定の商品などをお買い求めいただけます。









