東京工芸大学(学長：吉野弘章、所在地：東京都中野区、以下、本学)芸術学部ゲーム学科4年の松浦恵夢さんが、2026年2月11日(水)に最終審査が行われた、日本ゲーム大賞アマチュア部門・U18部門を継承する「神ゲー創造主エボリューション2025」(以下、本大会)において、神ゲー大賞(グランプリ)および審査員賞の時田貴司賞をダブル受賞しました。





東京工芸大学芸術学部ゲーム学科4年 松浦恵夢 作品名：「SELLCT」





2026年2月11日(水)に渋谷ストリームホールで開催された、日本ゲーム大賞アマチュア部門・U18部門を継承するアマチュア・インディーズゲームの祭典「神ゲー創造主エボリューション2025」において、芸術学部ゲーム学科4年の松浦恵夢さんの作品「SELLCT」が、神ゲー大賞(グランプリ)を受賞しました。神ゲー大賞(グランプリ)は、「最も“ゲームの枠組みを広げる革新性”を持った作品」に贈られる賞です。

また、特別審査員である時田貴司氏(スクウェア・エニックスプロデューサー)が贈る時田貴司賞も受賞しました。





松浦さんの作品「SELLCT」は、“ゲームを書き換える”ことをテーマにしたアドベンチャーゲームで、ゲーム本体であるパソコンの電源を切らせることを目的としています。プレイヤーは、パソコン画面に表示されるテキストファイルを通じて、背景を削除したり、テキストウィンドウを作ったり、ボタンを動かしながら謎を解き進めていきます。





松浦さんは「近年PCゲーム市場は大きく盛り上がっていますが、その中で本当に“PC”でなければ成立しない作品は多くないと感じています。移植を前提とした設計も少なくありません。そこで本作では、PCというプラットフォーム特性を活かし、PCでこそ体験価値が最大化するゲームを目指して制作しました。」と話します。





ゲーム書き変えアドベンチャーゲーム「SELLCT」のプレイ画面1

ゲーム書き変えアドベンチャーゲーム「SELLCT」のプレイ画面2





本大会は、NHKエンタープライズが主催し、経済産業省が後援しています。「ゲームは進化(Evolve)する」をテーマに、新世代のゲームクリエイターを育成するプログラムとして、コンテストやフィードバックイベントなどを通じて、クリエイターたちの才能を発掘し育てていくことを目的に、年齢、性別、国籍を問わず開催されています。

本大会では、第1審査43名、第2審査12名、第3審査(特別審査員)5名、ゲーム業界に精通する審査員による審査会を経て選出された8組のクリエイター作品の中から、「最も“ゲームの枠組みを広げる革新性”を持った作品」が選ばれます。今年は、エントリー作品が約430点、参加人数は約2,300名でした。





また、この最終審査を勝ち抜いた8組のクリエイターに密着し、クリエイターたちの熱い思いに触れながらグランプリ決定の瞬間までを見届ける番組が、2026年2月23日(月・祝) 23:35～0:35にNHK総合で放送されます。





本学ゲーム学科は、ゲームを学問として捉え、「なぜ遊びは楽しいのか？」、その本質を理論的に追求するとともに文化や教養など幅広い知識を身につける独自の教育を行っています。

本学ゲーム学科は、2010年4月に芸術学部に設置されました。入学定員70名、収容定員280名、ゲーム業界を始め様々な分野に今まで約800名を超える卒業生を輩出しています。大学院芸術学研究科メディアアート専攻(博士前期課程・博士後期課程)に、ゲームメディア領域を設けています。





入学初年度から学生一人ひとりの志向に合わせて「企画」・「デザイン」・「プログラム」の3分野に分かれ、共通の概念や、各分野の基礎となる技術を学びます。2年次には、3分野合同のチームを組んでゲーム制作を行います。制作の過程でゲームのアイデア出しから完成までのゲーム制作の実践を全うし、プロの制作現場同様、コミュニケーションやスケジュール管理などの総合的な能力を養いながら、共に学ぶ学生たちと経験を積み重ねていきます。また、客観的批評や評価に向き合い、学生がクリエイターとして自立することを目的に、学内外での成果物展示を積極的に行っています。





東京工芸大学は、テクノロジー(工学)とアート(メディア芸術)を融合し、新たな価値の創造を目指す本学ならではの教育・研究をこれからも続け、多彩な人材を輩出し続けるよう一層努力してまいります。









■神ゲー創造主エボリューション2025

【URL】 https://kamigame-evo.com/









■テレビ番組「神ゲー創造主エボリューション 2025」

チャンネル： NHK総合

放送日時 ： 2月23日(月・祝)23:35～0:35

番組HP ： https://www.nhk.jp/p/ts/RYWNP9GZQ5/









■東京工芸大学 芸術学部ゲーム学科

ゲームを学問としてとらえ、技術面はもちろん文化や教養など幅広い知識を身につけます。3Dプリンターやモーションキャプチャースタジオなど最先端の制作環境と、学生一人ひとりの志向に合わせて「企画」「デザイン」「プログラム」といった3つの専門分野を追求できるカリキュラムを持ちます。「未来の遊びを創造する」をテーマに、ゲームクリエイターの教員達が世界で通用する人材を送り出しています。





・入学定員：70名

・収容定員：280名

・専任教員：8名(2026年2月時点)

・所在地 ：東京都中野区本町2-9-5

・設置日 ：2010年4月









■東京工芸大学

東京工芸大学は1923(大正12)年に創設された「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきました。2023年に創立100周年を迎えました。

【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/