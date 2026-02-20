淑徳大学の学生が主体となり「第15回長谷川良信記念・千葉市長杯争奪 車いすバスケットボール全国選抜大会」を開催

淑徳大学（千葉市中央区）は２月２１日（土）、２２日（日）に、「第15回長谷川良信記念・千葉市長杯争奪 車いすバスケットボール全国選抜大会」を開催します。後援依頼や協賛広告集めなど、大会の運営全般を学生主体で行っています。この大会は、過去14回にわたり開催されている伝統のある大会であり、学内での障がい者スポーツへの意識が高まるだけではなく、大会に来場していただいた一般の方にも障がい者スポーツへの感心が広がっています。

淑徳大学の学祖である長谷川良信は「感恩奉仕と共生の実践」を理念に人と地域に役立つ人材育成に励み、ボランティア精神をさらに深めるべく、障がい者スポーツの振興を目指しています。

こうした中、全国の大学としては初めての車いすバスケットボール大会となっています。この大会は、日本の強豪6チームによるリーグ戦で日本一の座を争う大会としており、当日は、学生の実行委員を中心に千葉市や（公財）千葉市スポーツ協会と協力して車いすアスリートの白熱した試合を陰で支えております。

大会の詳細は以下の通りです。

◆第15回　長谷川良信記念・車いすバスケットボール全国選抜大会

【開催日時】

　○2月21日（土）9:00開場　9:30試合開始

　○2月22日（日）9:00開場　9:30試合開始

　※入場料無料

【開催場所】

　千葉ポートアリーナ (千葉市中央区問屋町1-20)

　JR「千葉駅」より徒歩16分/モノレール「市役所駅」徒歩8分

【参加チーム】

　千葉ホークス（千葉県）

　埼玉ライオンズ（埼玉県）

　宮城MAX（宮城県）

　NO EXCUSE（東京都）

　COOLS（東京都、埼玉県）

　ワールドBBC（愛知県）

【主　催】

　千葉市、公益財団法人千葉市スポーツ協会、淑徳大学

▼本件に関する問い合わせ先

長谷川良信記念・車いすバスケットボール全国選抜大会学生実行委員会事務局（淑徳大学サービスラーニングセンター）

住所：〒260-8701　千葉市中央区大巌寺町200

TEL：043-265-7911（直通）

メール：c-slc@daijo.shukutoku.ac.jp

