淑徳大学の学生が主体となり「第15回長谷川良信記念・千葉市長杯争奪 車いすバスケットボール全国選抜大会」を開催
淑徳大学（千葉市中央区）は２月２１日（土）、２２日（日）に、「第15回長谷川良信記念・千葉市長杯争奪 車いすバスケットボール全国選抜大会」を開催します。後援依頼や協賛広告集めなど、大会の運営全般を学生主体で行っています。この大会は、過去14回にわたり開催されている伝統のある大会であり、学内での障がい者スポーツへの意識が高まるだけではなく、大会に来場していただいた一般の方にも障がい者スポーツへの感心が広がっています。
淑徳大学の学祖である長谷川良信は「感恩奉仕と共生の実践」を理念に人と地域に役立つ人材育成に励み、ボランティア精神をさらに深めるべく、障がい者スポーツの振興を目指しています。
こうした中、全国の大学としては初めての車いすバスケットボール大会となっています。この大会は、日本の強豪6チームによるリーグ戦で日本一の座を争う大会としており、当日は、学生の実行委員を中心に千葉市や（公財）千葉市スポーツ協会と協力して車いすアスリートの白熱した試合を陰で支えております。
大会の詳細は以下の通りです。
◆第15回 長谷川良信記念・車いすバスケットボール全国選抜大会
【開催日時】
○2月21日（土）9:00開場 9:30試合開始
○2月22日（日）9:00開場 9:30試合開始
※入場料無料
【開催場所】
千葉ポートアリーナ (千葉市中央区問屋町1-20)
JR「千葉駅」より徒歩16分/モノレール「市役所駅」徒歩8分
【参加チーム】
千葉ホークス（千葉県）
埼玉ライオンズ（埼玉県）
宮城MAX（宮城県）
NO EXCUSE（東京都）
COOLS（東京都、埼玉県）
ワールドBBC（愛知県）
【主 催】
千葉市、公益財団法人千葉市スポーツ協会、淑徳大学
▼本件に関する問い合わせ先
長谷川良信記念・車いすバスケットボール全国選抜大会学生実行委員会事務局（淑徳大学サービスラーニングセンター）
住所：〒260-8701 千葉市中央区大巌寺町200
TEL：043-265-7911（直通）
メール：c-slc@daijo.shukutoku.ac.jp
