インスタグラム自動化ツール「lgram」レビュー投稿でアマギフ進呈
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が運営する「エルグラム」では、IT製品レビュー比較サイト「ITreview」にて2026年6月30日（火）までレビュー投稿キャンペーンを実施しています。
本キャンペーンは、日頃よりエルグラムをご利用いただいている皆さまからのリアルなご意見・ご評価を募集するもので、ご投稿いただいた方全員に Amazonギフトカードをプレゼントします。
■キャンペーン概要
「エルグラム」をご活用いただいている皆さまの「リアルな声」を募集するレビューキャンペーンを開催中です。実際の活用事例や導入効果など、率直なご意見をお寄せください。
■ キャンペーン期間
2026年2月1日（月）～ 2026年6月30日（火）
■ プレゼント内容（レビュー掲載後に進呈）
・企業名・氏名を公開： 2,000円分
・企業名のみ公開： 1,500円分
・非公開設定： 1,000円分
※いずれも Amazon ギフトカード
■ 参加方法
1.ITreview に無料会員登録
2.下記キャンペーンページへアクセス
https://www.itreview.jp/products/lgram/review_campaign_lps/el_pskrGGQs13wi-tfzBIQ
3.「レビューを投稿する」ボタンをクリック
4.キャンペーンコード「UR9nyR1c」を入力のうえレビューを投稿
■ こんな内容をぜひ教えてください！
・導入前に抱えていた課題
・導入後に得られた効果や成果
・実務上便利だった機能・活用シーン など
■注意事項
・キャンペーンコードの入力がない投稿は対象外となります。
・審査を通過し、ITreviewに掲載されたレビューのみが対象です。
・法人・企業に所属している方のみ参加可能です（個人利用者は対象外）。
・ITreviewの年間投稿上限（30件）を超えている場合は対象外となります。
・本キャンペーンは予算に達し次第、予告なく終了する場合があります。
・Amazonギフトカードの送付時期は、レビュー掲載確認後となります。
※詳細はキャンペーンページをご確認ください。
■エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。
2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
まずは無料でお試しいただけるフリープランもご用意していますので、ぜひご体験ください。
https://lgram.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
