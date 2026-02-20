Lメッセージ、レビュー投稿でAmazonギフトカードを進呈！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342300/images/bodyimage1】
LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」を開発・提供する株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：鈴木隆宏）は、IT製品レビュー比較サイト「ITreview」にて2026年6月30日（火）までレビュー投稿キャンペーンを実施しています。
本キャンペーンは、日頃よりL Messageをご利用いただいている皆さまからのリアルなご意見・ご評価を募集するもので、ご投稿いただいた方全員に Amazonギフトカードをプレゼントします。
■キャンペーン概要
L Message（エルメ）をご活用いただいている皆さまの「リアルな声」を募集するレビューキャンペーンを開催中です。実際の活用事例や導入効果など、率直なご意見をお寄せください。
■ キャンペーン期間
2026年2月1日（月）～ 2026年6月30日（火）
■ プレゼント内容（レビュー掲載後に進呈）
・企業名・氏名を公開： 2,500円分
・企業名のみ公開： 2,000円分
・非公開設定： 1,000円分
※いずれも Amazon ギフトカード
■ 参加方法
1.ITreview に無料会員登録
2.下記キャンペーンページへアクセス
https://www.itreview.jp/products/lmessage/review_campaign_lps/38edPpktRuYQggD3xHbT6w
3.「レビューを投稿する」ボタンをクリック
4.キャンペーンコード「jTbCuYzw」を入力のうえレビューを投稿
■ こんな内容をぜひ教えてください！
・導入前に抱えていた課題
・導入後に得られた効果や成果
・実務上便利だった機能・活用シーン など
■注意事項
・キャンペーンコードの入力がない投稿は対象外となります。
・審査を通過し、ITreviewに掲載されたレビューのみが対象です。
・法人・企業に所属している方のみ参加可能です（個人利用者は対象外）。
・ITreviewの年間投稿上限（30件）を超えている場合は対象外となります。
・本キャンペーンは予算に達し次第、予告なく終了する場合があります。
・Amazonギフトカードの送付時期は、レビュー掲載確認後となります。
※詳細はキャンペーンページをご確認ください。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
▼主な機能
メッセージ配信
フォーム作成
予約受付管理
商品販売・決済
データ分析
これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」を開発・提供する株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：鈴木隆宏）は、IT製品レビュー比較サイト「ITreview」にて2026年6月30日（火）までレビュー投稿キャンペーンを実施しています。
本キャンペーンは、日頃よりL Messageをご利用いただいている皆さまからのリアルなご意見・ご評価を募集するもので、ご投稿いただいた方全員に Amazonギフトカードをプレゼントします。
■キャンペーン概要
L Message（エルメ）をご活用いただいている皆さまの「リアルな声」を募集するレビューキャンペーンを開催中です。実際の活用事例や導入効果など、率直なご意見をお寄せください。
■ キャンペーン期間
2026年2月1日（月）～ 2026年6月30日（火）
■ プレゼント内容（レビュー掲載後に進呈）
・企業名・氏名を公開： 2,500円分
・企業名のみ公開： 2,000円分
・非公開設定： 1,000円分
※いずれも Amazon ギフトカード
■ 参加方法
1.ITreview に無料会員登録
2.下記キャンペーンページへアクセス
https://www.itreview.jp/products/lmessage/review_campaign_lps/38edPpktRuYQggD3xHbT6w
3.「レビューを投稿する」ボタンをクリック
4.キャンペーンコード「jTbCuYzw」を入力のうえレビューを投稿
■ こんな内容をぜひ教えてください！
・導入前に抱えていた課題
・導入後に得られた効果や成果
・実務上便利だった機能・活用シーン など
■注意事項
・キャンペーンコードの入力がない投稿は対象外となります。
・審査を通過し、ITreviewに掲載されたレビューのみが対象です。
・法人・企業に所属している方のみ参加可能です（個人利用者は対象外）。
・ITreviewの年間投稿上限（30件）を超えている場合は対象外となります。
・本キャンペーンは予算に達し次第、予告なく終了する場合があります。
・Amazonギフトカードの送付時期は、レビュー掲載確認後となります。
※詳細はキャンペーンページをご確認ください。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
▼主な機能
メッセージ配信
フォーム作成
予約受付管理
商品販売・決済
データ分析
これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
プレスリリース詳細へ