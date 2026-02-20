ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルグッズ うずまきナルト＆木ノ葉隠れの里の忍の新作ウェア新登場！ ショップ「木ノ葉商店」にて2月21日（土）より販売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342369/images/bodyimage1】
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」のオリジナルグッズショップ「木ノ葉商店」では、他では手に入れることができない、オリジナルグッズを多数販売しております。
そしてこの度、「木ノ葉商店」が展開するオリジナルアパレルブランド「SHINOBIZATO＋」より、新作ウェア2点が登場！2026年2月21日（土）より販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342369/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342369/images/bodyimage3】
今回の新作ラインナップには、うずまきナルトをイメージしたオレンジカラーが印象的なジャケットと、木ノ葉隠れの里の忍達が着用しているベストをモチーフにしたウェアの2種類が登場。どちらもファン必見のアイテムです！
忍里は4月20日に7周年を迎えます。スペシャルイヤーを彩る新作ウェアを身にまとい、忍の世界を体験できる「忍里7周年」を全力でお楽しみください。
■商品概要
実施期間：
2026年2月21日（土）～
営業時間：
10:00～20:00
商品：
SHINOBIZATO＋ ナイロンジャケット（うずまきナルト） 18,000円（税込）
SHINOBIZATO＋ ベスト（木ノ葉隠れの里） 15,000円 （税込）
場所：
「NARUTO&BORUTO 忍里」木ノ葉商店
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」のオリジナルグッズショップ「木ノ葉商店」では、他では手に入れることができない、オリジナルグッズを多数販売しております。
そしてこの度、「木ノ葉商店」が展開するオリジナルアパレルブランド「SHINOBIZATO＋」より、新作ウェア2点が登場！2026年2月21日（土）より販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342369/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342369/images/bodyimage3】
今回の新作ラインナップには、うずまきナルトをイメージしたオレンジカラーが印象的なジャケットと、木ノ葉隠れの里の忍達が着用しているベストをモチーフにしたウェアの2種類が登場。どちらもファン必見のアイテムです！
忍里は4月20日に7周年を迎えます。スペシャルイヤーを彩る新作ウェアを身にまとい、忍の世界を体験できる「忍里7周年」を全力でお楽しみください。
■商品概要
実施期間：
2026年2月21日（土）～
営業時間：
10:00～20:00
商品：
SHINOBIZATO＋ ナイロンジャケット（うずまきナルト） 18,000円（税込）
SHINOBIZATO＋ ベスト（木ノ葉隠れの里） 15,000円 （税込）
場所：
「NARUTO&BORUTO 忍里」木ノ葉商店
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ