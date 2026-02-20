ハイドロゲル 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月17に「ハイドロゲル市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ハイドロゲルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ハイドロゲル市場の概要
ハイドロゲル市場に関する当社の調査レポートによると、ハイドロゲル市場規模は 2035 年に約 366億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ハイドロゲル市場規模は約 177億米ドルとなっています。ハイドロゲルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ハイドロゲル市場シェアの拡大は、加齢、生活習慣病、糖尿病による慢性創傷の発生率の上昇によるものです。ハイドロゲルドレッシングは、創傷の湿潤環境を維持し、感染リスクを低減し、治癒を早めます。複数の主要企業が、高度なハイドロゲルソリューションの開発に投資しています。Biomiqは2025年2月、創傷、皮膚、火傷用のナノテクノロジーベースのハイドロゲル「PureGel」の発売を発表しました。
ハイドロゲルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/hydrogel-market/108921
ハイドロゲルに関する市場調査では、パーソナルケア、衛生用品、農業、食品産業におけるハイドロゲルの採用増加と、ハイドロゲル材料の急速な進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、多くのハイドロゲルは機械的強度、構造安定性、耐久性に限界があり、用途によってはその有効性が制限される可能性があります。これは、予測期間中の市場全体の成長を阻害すると予想されます。
ハイドロゲル市場セグメンテーションの傾向分析
ハイドロゲル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ハイドロゲルの市場調査は、アプリケーション別、材質タイプ別、形状別、架橋タイプ別、最終用途産業別、製品タイプ別と地域別に分割されています。
ハイドロゲル市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-108921
材質タイプ別に基づいて、ハイドロゲル市場は合成ハイドロゲル、合成ハイドロゲル、天然ハイドロゲル、ハイブリッドハイドロゲルに分割されています。合成ハイドロゲルは、優れた機械的強度、構造安定性、そして大規模適用の容易さから、予測期間中に58%のシェアを占めると予想されています。PEG、PAAm、PVAなどのポリマーから得られるこれらの合成ハイドロゲルは、創傷ケア、薬物送達システム、コンタクトレンズなどの用途で広く使用されています。
ハイドロゲルの地域市場の見通し
ハイドロゲル市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域は33%と最大のシェアを占め、予測期間中に8.4%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。この成長は、医療インフラの急速な拡大、慢性疾患の有病率の高さ、そして先進的な創傷ケア製品の採用増加に起因しています。さらに、ハイドロゲルの技術進歩と、中国、日本、韓国、インドにおける新たな地域イノベーションハブの台頭も市場の成長を支えています。
