久留米工業大学のためだけに１日で80社が参加！2027卒向け業界研究セミナーを開催しました









久留米工業大学（福岡県久留米市）は、2月6日（金）にホテルニュープラザ久留米にて、2027年卒業予定者を対象とした「業界研究セミナー」を開催しました。





本学は過去7年間にわたり、平均98％前後の高い就職率を維持しています。こうした実績を支える手厚いキャリア支援の一環として、本セミナーを実施しました。





今年は、本学の学生のために80社が参加。関東・関西などの遠方企業に加え、大手企業も多数来場し、単日開催としては福岡県内最大級の業界研究セミナーとなりました。





▽参加企業の主な業種建設・住宅・不動産精密機器・医療用機器鉄鋼・非鉄・金属製品

機械・プラントエンジニアリング

自動車・輸送用機器

情報処理・ソフトウェア

運輸

銀行

専門・技術サービス業

教育機関

官公庁・団体



















本セミナーは、業界の動向を学び、職業理解を深めることを目的として毎年実施されています。





会場には、主な対象である2027年卒業予定者（工学部3年生および大学院2年生）に加え、就職活動への関心が高い他学年の学生も参加しました。











地元企業の人事担当者からは、「国内工場を持つメーカーが少なくなる中、我が社では国内の機械をメンテナンスしながら製造を続けている。工場を継続稼働させるために機械を扱える人材が必要」との声が聞かれました。









また、公務員試験対策予備校の職員は、「公務員の世界でも理系人材の需要が高く、近年は民間企業志望者が併願できるように、試験でSPIを導入する自治体も増えてきている」と話されていました。



昨年４月頃から就職活動を開始したという建築・設備工学科３年の学生は、「建築業界は動きが早く、既に多くの説明会やインターンに参加している。選考を受けている会社もあるが、幅広く見ながら自分に合った就職先を見つけたい」と意気込みを語ってくれました。

本セミナーの詳しいレポートはこちらをご覧ください▽

【手厚い就職支援レポート】久留米工大のためだけに１日で80社｜業界研究セミナー（2027卒向け）関東・関西からも大手も参加







（参考）

久留米工業大学では、充実した就職支援に加え、資格取得支援も手厚く展開しており、リクルート「進学ブランド力調査2025」で九州沖縄エリア「資格取得に有利である」大学3位に選定されています。



詳細はこちら：



▷久留米工大が九州沖縄エリア３位『資格取得に有利である』



▷就職実績









