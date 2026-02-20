日本における再生医療市場規模：業界規模、市場シェア、動向、機会、競争環境および主要地域（2035年まで）である。
Survey Reports LLCは、2026年2月に「日本再生医療市場：用途別（腫瘍学、筋骨格系、皮膚科、その他）、技術別（細胞・組織ベース、遺伝子治療）、エンドユーザー別（病院・クリニック、専門センター、政府・研究機関）― 世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは日本の再生医療市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本再生医療市場における成長要因、市場機会、課題および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
日本再生医療市場の概要
日本の再生医療市場は、幹細胞、遺伝子治療、組織工学技術を活用して、損傷した組織や臓器を修復・置換・再生する治療法の開発および商業化に焦点を当てる分野である。日本は、強力な政府支援、先進的な研究インフラ、ならびに条件付き・期限付き承認を可能とする医薬品医療機器等法（PMDA）の下での有利な規制枠組みにより、本分野における世界的リーダーである。慢性疾患の有病率の増加、高齢化の進展、革新的治療法に対する需要の高まりが市場成長を牽引している。また、学術機関、バイオテクノロジー企業、製薬企業間の連携が、整形外科、循環器科、皮膚科、神経内科分野における製品開発および臨床応用をさらに加速させているものである。
Surveyreportsの専門家は日本再生医療市場の調査を分析し、日本再生医療市場規模は2025年に95億米ドルを創出したことを明らかにした。さらに、日本再生医療市場は2035年末までに239億米ドルに達すると予測されている。日本再生医療市場は、2025年から2035年の予測期間中に約10.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038345
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342359/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本再生医療市場の定性的分析によれば、日本再生医療市場規模は、高度医療技術に対する需要の増加、臨床研究およびイノベーションの多様化、支援的な規制枠組みと政府の取り組み、高齢化の進展および慢性疾患の増加を背景として拡大すると見込まれている。日本再生医療市場における主要企業には、Astellas Pharma Inc.、CellSeed Inc.、Cellusion Inc.、Cyfuse Biomedical K.K.、FUJIFILM Holdings Corp.、iHeart Japan Corp.、Japan Tissue Engineering Co. Ltd.、JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.、Nikon Corp.、ROHTO Pharmaceutical Co. Ltd.、Sumitomo Pharma Co. Ltd.、Takara Bio Inc.、Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.、Terumo Corp.などが含まれるものである。
目次
● 日本再生医療市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本再生医療市場における需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：用途別、技術別、エンドユーザー別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本再生医療市場のセグメンテーション
● 用途別：
○ 腫瘍学、筋骨格系、皮膚科、その他
● 技術別：
○ 細胞・組織ベース、遺伝子治療
● エンドユーザー別：
○ 病院・クリニック、専門センター、政府・研究機関 である
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-regenerative-medicine-market/1038345
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本再生医療市場の概要
日本の再生医療市場は、幹細胞、遺伝子治療、組織工学技術を活用して、損傷した組織や臓器を修復・置換・再生する治療法の開発および商業化に焦点を当てる分野である。日本は、強力な政府支援、先進的な研究インフラ、ならびに条件付き・期限付き承認を可能とする医薬品医療機器等法（PMDA）の下での有利な規制枠組みにより、本分野における世界的リーダーである。慢性疾患の有病率の増加、高齢化の進展、革新的治療法に対する需要の高まりが市場成長を牽引している。また、学術機関、バイオテクノロジー企業、製薬企業間の連携が、整形外科、循環器科、皮膚科、神経内科分野における製品開発および臨床応用をさらに加速させているものである。
Surveyreportsの専門家は日本再生医療市場の調査を分析し、日本再生医療市場規模は2025年に95億米ドルを創出したことを明らかにした。さらに、日本再生医療市場は2035年末までに239億米ドルに達すると予測されている。日本再生医療市場は、2025年から2035年の予測期間中に約10.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038345
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342359/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本再生医療市場の定性的分析によれば、日本再生医療市場規模は、高度医療技術に対する需要の増加、臨床研究およびイノベーションの多様化、支援的な規制枠組みと政府の取り組み、高齢化の進展および慢性疾患の増加を背景として拡大すると見込まれている。日本再生医療市場における主要企業には、Astellas Pharma Inc.、CellSeed Inc.、Cellusion Inc.、Cyfuse Biomedical K.K.、FUJIFILM Holdings Corp.、iHeart Japan Corp.、Japan Tissue Engineering Co. Ltd.、JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.、Nikon Corp.、ROHTO Pharmaceutical Co. Ltd.、Sumitomo Pharma Co. Ltd.、Takara Bio Inc.、Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.、Terumo Corp.などが含まれるものである。
目次
● 日本再生医療市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本再生医療市場における需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：用途別、技術別、エンドユーザー別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本再生医療市場のセグメンテーション
● 用途別：
○ 腫瘍学、筋骨格系、皮膚科、その他
● 技術別：
○ 細胞・組織ベース、遺伝子治療
● エンドユーザー別：
○ 病院・クリニック、専門センター、政府・研究機関 である
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-regenerative-medicine-market/1038345
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
プレスリリース詳細へ