ホワイトボックススイッチ向けネットワークオペレーティングシステム（NOS）市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、規模、成長、動向および展望（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2026年2月に「ホワイトボックススイッチ向けネットワークオペレーティングシステム（NOS）市場：タイプ別（クラウドデータセンター、その他）、用途別（中小企業、大企業）― 世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートはホワイトボックススイッチ向けネットワークオペレーティングシステム（NOS）市場に関する予測評価を提供するものである。また、同市場における成長要因、市場機会、課題および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
ホワイトボックススイッチ向けネットワークオペレーティングシステム（NOS）市場の概要
ホワイトボックススイッチ向けネットワークオペレーティングシステム（NOS）とは、単一ベンダーの専用スイッチではなく、オープンで汎用的なネットワークハードウェア上で動作する専用ソフトウェアである。これはハードウェアとソフトウェアを分離し、組織が柔軟かつ費用対効果の高いネットワークソリューションを選択することを可能にするものである。ホワイトボックスNOSプラットフォームは、ルーティング、スイッチング、自動化、セキュリティ、ネットワーク仮想化などの主要機能をサポートする。これらは、ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）およびネットワーク分離を実現するために、データセンター、クラウド環境、通信ネットワークにおいて広く利用されている。プログラマビリティ、拡張性、ベンダー中立性を提供することにより、ホワイトボックスNOSソリューションは企業およびサービスプロバイダーの設備投資削減、カスタマイズ性の向上、ならびに現代的なネットワークインフラ環境におけるイノベーションの加速に寄与するものである。
Surveyreportsの専門家はホワイトボックススイッチ向けネットワークオペレーティングシステム（NOS）市場の調査を分析し、同市場規模は2025年に7億5,340万米ドルを創出したことを明らかにした。さらに、同市場は2035年末までに26億1,480万米ドルに達すると予測されている。ホワイトボックススイッチ向けネットワークオペレーティングシステム（NOS）市場は、2025年から2035年の予測期間中に約18.5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているものである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038347
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342368/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるホワイトボックススイッチ向けネットワークオペレーティングシステム（NOS）市場の定性的分析によれば、市場規模はネットワーク分離およびコスト効率の向上、プログラマビリティおよび自動化に対する需要の増加、次世代ネットワークソリューションへの要件の高まり、クラウドコンピューティングおよびデータセンターの導入拡大を背景として拡大すると見込まれている。同市場における主要企業には、Cumulus Networks、Arista Networks、DriveNets、IP Infusion、Arrcus、Pica8、SnapRoute、Kaloomなどが含まれるものである。
当社のホワイトボックススイッチ向けネットワークオペレーティングシステム（NOS）市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査レポートは日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供しているものである。
