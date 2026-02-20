環境省では、水銀による環境汚染の防止を目的として、国際的な合意に基づき、水銀を使用した製品に関する規制を進めています。

「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入禁止の対象に、一般照明用の蛍光ランプが追加されました。これを受けて、国内においても蛍光ランプの製造・輸出入は2026年1月以降2027年末までに、種類ごとに段階的に禁止になります。また、蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されませんが、LED照明への計画的な交換を事業者や国民に周知・注意喚起を行っています。





この活動の一環として以下のとおり「Care Show Japan 2026」に出展することにいたしました。ぜひ環境省ブースにお立ち寄りください。









1. 「Care Show Japan 2026」への出展について

蛍光ランプの段階的製造・輸出入禁止に伴い、職場や自宅におけるLED照明への計画的な交換をお願いしております。周知するべき対象は幅広く、特に高年齢層への周知が必要と考えているため、高齢者との関わり合いが多い介護・医療業界に従事する皆様が参加される本展示会に出展し、本啓発を行います。





【開催概要】

展示会名： Care Show Japan 2026

会期 ： 2026年2月25日(水)～27日(金)10:00～17:00

会場 ： 東京ビッグサイト東ホール

小間位置： 4E-37

展示会HP： https://www.care-show.com/

出展内容： ・蛍光ランプ製造・輸出入禁止に関する関連情報

・周知ポスターの掲示

・関連資料の配布 等









2. 関連情報提供サイトについて

蛍光ランプの規制内容や啓発ツールについては、以下の特設サイトにて掲載しております。

HP： https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html





また、この他に、全国の郵便局でのポスター掲出や小売店での啓発動画の配信を行っています。









