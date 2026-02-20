韮崎市に春の訪れを告げる恒例行事「窟観音祭典」が、令和8年3月20日（金・祝）に開催されます。

当日は、雲岸寺境内にある窟観音本殿にて、家内安全や交通安全、商売繁盛などを祈願するご祈祷会が行われるほか、よさこい踊りや福引大会、ビンゴ大会、マジックショーなど、子どもから大人まで楽しめる催しが予定されています。

また、境内には多くの露店が立ち並び、にぎやかな雰囲気の中で春の一日を楽しむことができます。

ご家族やご友人とともに、韮崎の春の風物詩をぜひお楽しみください。

なお、祭典の詳しい内容や当日のスケジュールについては、雲岸寺ホームページをご確認ください。

http://www.unganji.com/index.html

※前回開催の様子









窟観音祭典 詳細

日時：令和8年3月20日(金曜日・祝)

9時～19時

会場：雲岸寺

住所：〒407-0023

山梨県韮崎市中央町11-2

アクセス：【自動車】中央自動車道韮崎ICから約10分

【電車】JR中央本線韮崎駅から徒歩約5分

問い合わせ：0551-22-0387（雲岸寺）

雲岸寺サイト：

http://www.unganji.com/index.html

韮崎市の魅力を紹介｜雲岸寺♪













雲岸寺は曹洞宗のお寺で、七里岩南端の岸壁の下にお寺が建立されています。

七里岩の岸壁の中段には洞窟が掘られており、その洞窟内には聖観世音菩薩（窟観音）、弘法大師御尊体、千体地蔵尊のほか数知れず石仏が安置されています。地元の住民からは「穴観音」と呼ばれ信仰を集めています。

毎年2月3日には「成田講節分会」で力士を招いた節分の豆まきやちゃんこ鍋料理をいただくチャンコ会を開催します。

また、毎年3月春分の日には「窟観音祭典」でお稚児さん等を盛大に開催をしています。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/jinjya_bukkaku_rekishi/jinjya_bukkaku/4319.html