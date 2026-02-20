バイク愛好家のための高品質スマートフォンスタンド【DIGITAL-MANIHOLD Ver.1.0】発売！！ ～マフラー製造技術を活かしたデザインと機能性で日常を豊かに～
オリジナルマフラーの企画・開発・製造を手掛ける株式会社アールピーエム（本社：東京都八王子市）は、スマートフォンスタンド【DIGITAL-MANIHOLD Ver.1.0】を2026年2月にリリースいたしました。
初回ロットの出荷は、3月中旬から下旬を予定しており、現在、先行予約を受け付けております。
▼製品WEBページ（RPM公式ホームページ）▼
https://rpm421.com/product/sp-stand-10/
【商品詳細】
商品名：DIGITAL-MANIHOLD Ver.1.0
商品番号：9101
JANコード：4582287251567
定価：80,000円［税込88,000円］
【仕様詳細】
素材［エキゾーストパイプ］：ステンレス
素材［台座］：ステンレス
本体寸法［高さ］［横幅］［奥行き］：約215mm×約180mm×約155mm
本体重量：1.2kg
桐箱寸法［高さ］［横幅］［奥行き］：約145mm×約227mm×約288mm
【会社概要】
会社名：株式会社アールピーエム
代表者：代表取締役社長 村島 政彦
所在地：東京都八王子市散田町4-11-9
TEL：042-667-8435
FAX：042-667-8437
URL：https://rpm421.com/
MAIL：info@rpm421.com
【商品に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社アールピーエム
TEL：042-667-8435
FAX：042-667-8437
MAIL：info@rpm421.com
営業時間：祝日を除く、月曜日～金曜日 9:00～12:00／13:00～17:00
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342357/images/bodyimage1】
エキゾーストパイプをモチーフにした造形美
本製品の造形は、RPMが長年にわたり追究してきたエキゾーストパイプの理想形を、机上という新たな舞台へと昇華させた造形表現です。一目見た瞬間、バイクを愛される方であれば、直感的にご理解いただけるはずです。曲線、立ち上がり、そして複数のパイプが織りなす全体的なフォルム。それらは明確にRPMの思想に基づくものであり、主張し過ぎることなく、確かにブランドの存在を語りかけます。モチーフとなっているのは、RPMのマフラー製品そのものです。排気効率を突き詰める中で生まれたパイプ径、曲げ角度、集合部へのアプローチ。本製品では、それらを単なる意匠として引用するのではなく、マフラー製作と同一の思想をもって再構築しています。複数のパイプが整然と立ち上がり、緩やかな曲線を描きながら一体となる姿は、エンジンの鼓動や燃焼、排気といった「動」の要素を想起させます。同時に、完成された静物としての美しさをも併せ持ちます。素材には、マフラー製品と同素材となるSUS304ステンレスを採用。高い耐食性と耐久性を備え、長期間にわたって、その美しさを維持します。また、磨き上げた際の光の反射やエッジの立ち方、溶接部の表情に至るまで、金属素材としての格の違いをご体感いただけます。本製品は、時間の経過とともに、デスクに馴染み、「ご自身だけのRPM」として存在感を深めていきます。
机上での使用感を追究したホルダー角度
美しさだけで完結する製品では、RPMの名を冠することはできません。本製品は、実際に使用される環境を徹底的に想定し、設計しています。デスクワーク中、人は無意識のうちに視線を下げています。キーボード、書類、ノート、そしてディスプレイ。その視線の流れの中で、スマートフォンは「探す存在」であってはならないと考えました。本製品のホルダー角度は、首を大きく動かすことなく、視線のみで自然に画面が認識できることを前提に設計しています。通知や着信、時刻、スケジュールといった情報が、作業の集中を妨げることなく、自然に視界へと入ります。この自然な使用感は、数値のみで導き出されたものではありません。実際にデスクへ設置し、座り、作業を行いながら、何度も角度を検証し、調整を重ねることで導き出した最適解です。また、スマートフォンを保持するホルダー部分についても、デザインの一部でありながら、確実な安定性を確保しています。端末のサイズや重量に左右されることなく、設置した瞬間に「安心できる」と感じていただける剛性感を備えています。本製品は、ご使用いただくほどに、「これ以外を選ぶ理由が見当たらない」と感じていただける合理性を有しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342357/images/bodyimage1】
