バイク愛好家のための高品質スマートフォンスタンド【DIGITAL-MANIHOLD Ver.1.0】発売！！ ～マフラー製造技術を活かしたデザインと機能性で日常を豊かに～

バイク愛好家のための高品質スマートフォンスタンド【DIGITAL-MANIHOLD Ver.1.0】発売！！ ～マフラー製造技術を活かしたデザインと機能性で日常を豊かに～