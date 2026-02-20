花粉症の人の約6割が「髪や頭皮の対策をしている」と回答【アンケート調査】
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女（花粉症の方）を対象に、「花粉の時期、髪や頭皮に対策をしていますか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、花粉における髪・頭皮対策の実態について調査・分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女（花粉症の方）
回答数: 100名
調査期間: 2026年2月16日 ～ 2026年2月17日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15362
■花粉症の人の約6割が「髪や頭皮の対策をしている」と回答
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342338/images/bodyimage1】
「花粉の時期、髪や頭皮に対策をしていますか？」の質問では、『対策している』が57%、『対策していない』が43%という結果となりました。
■花粉の髪・頭皮対策、最多は「帽子着用」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342338/images/bodyimage2】
「花粉の時期、髪や頭皮対策として、特に意識しているものはどれですか？」の質問では、『帽子をかぶる』が21%、『玄関などで髪を払う』が16%、『帰宅後すぐ洗髪する』が10%、『髪をまとめる』が6%、『ヘアオイルでコーティングする』が1%、『その他』が3%、『対策していない』が43%という結果となりました。
以下に理由をまとめました。
【対策している】
[帽子をかぶる]
・目のかゆみが強く出やすいタイプの花粉症なので、とにかく直接花粉が体に付かないようにするために帽子を被っています。つばの広い帽子であれば、顔回りの花粉もある程度ブロックできるしまとめた髪の毛も帽子の中に隠せるので便利だと感じています。（20代／女性／埼玉県／正社員）
・外出時に髪に花粉が付着すると、帰宅後に家の中に花粉を持ち込んでしまうのが悩みでした。数ある対策の中で帽子を選んだ理由は、物理的に髪を覆うことができ、最も確実かつ手軽に花粉との接触を遮断できると考えたからです。（30代／女性／長崎県／無職）
・かゆくなったりするので、頭に花粉がつかないように帽子でカバーしています。（30代／女性／愛知県／自営業、自由業）
・なるべく髪につかないようにしたいのと、とても楽な方法なので帽子を被り対策しています。（30代／男性／愛知県／自営業、自由業）
[玄関などで髪を払う]
・花粉症で鼻水が酷くなるので、外から帰宅する時は花粉を持ち込まないように、上から下まで払って花粉を落としています（30代／男性／山形県／自営業、自由業）
・出勤などで外出をする必要があるため、どうしても花粉が全身に付着してしまうので、極力、玄関で花粉を落として、家の中まで花粉を持ち込まないようにしている。時間も費用もかからず、手軽に実行できる対策のためこの方法を選んでいる。（40代／男性／埼玉県／正社員）
・外出から帰宅すると、目が痒かったり鼻水が止まりません。帰宅時は、家に入る前に洋服を払うとよいと聞いたので、髪の毛もついでに払っています。私はロングヘアなので、頭皮部分から毛先まで、ササっと払ってから家に入ります。（40代／女性／東京都／専業主婦）
・髪の毛に黄色いスギ花粉がついているのを見つけてから気になって帰って来て玄関の外で払うようにしています。（40代／女性／富山県／パート、アルバイト）
[帰宅後すぐ洗髪する]
・一度外に出たら花粉含め土埃？砂？みたいなのが頭や服について、花粉症がひどい時期になると家に居るのに症状が出る時があるから。できるだけ外に出たらリビングに行く前に着替えたり、お風呂に入るようにしている。（20代／女性／神奈川県／専業主婦）
