ホットストレッチ新宿店動画公開のお知らせ せなちゃんトレーニングパート2の動画が公開！

ホットストレッチ新宿店最新動画公開　　せなちゃんトレーニングパート2　～【公式】ホットストレッチ新宿店～

2026年02月05日に【公式】ホットストレッチ新宿店より最新動画が公開！

「スポーツをされる方のケアから、日々の疲れケアまで、それぞれの目的に合わせたアプローチができるのが当店の魅力です。

特にゴルフやランニング前後のストレッチでは、可動域の改善を実感していただくことが多く、

『身体の動きが変わった！』
という感想をいただくと嬉しいです。
楽しく、無理なく、ご自身の身体と向き合えるサポートを全力でしています。」

【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8　Ｎスクエア2F

代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。

今回投稿された動画は「せなちゃんトレーニングパート2」です。
https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku/video/7603338984445529364?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7607290367663097352






【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342363/images/bodyimage1】

ホットストレッチは皆様の健康を応援しております。

店 舗 名：ホットストレッチ　新宿店
https://hotstretch.jp/shinjuku/
住所：東京都新宿区西新宿７－１２－３小島ビル ２F
営業時間：11：00～23：00（22：00）　年中無休　予定

配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
