ホットストレッチ新宿店動画公開のお知らせ せなちゃんトレーニングパート2の動画が公開！
ホットストレッチ新宿店最新動画公開 せなちゃんトレーニングパート2 ～【公式】ホットストレッチ新宿店～
2026年02月05日に【公式】ホットストレッチ新宿店より最新動画が公開！
「スポーツをされる方のケアから、日々の疲れケアまで、それぞれの目的に合わせたアプローチができるのが当店の魅力です。
特にゴルフやランニング前後のストレッチでは、可動域の改善を実感していただくことが多く、
『身体の動きが変わった！』
という感想をいただくと嬉しいです。
楽しく、無理なく、ご自身の身体と向き合えるサポートを全力でしています。」
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回投稿された動画は「せなちゃんトレーニングパート2」です。
https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku/video/7603338984445529364?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7607290367663097352
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342363/images/bodyimage1】
ホットストレッチは皆様の健康を応援しております。
ホームページよりご予約可能
ホットストレッチ
https://hotstretch.jp/
下記、ホットストレッチ新宿店の各種SNSアカウント
■Instagram
https://www.instagram.com/hotstretch.shinjuku/
■X（旧Twitter）
https://x.com/hotstretch_sj
■TikTok
https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku
■threads
https://www.threads.com/@hotstretch.shinjuku
店 舗 名：ホットストレッチ 新宿店
https://hotstretch.jp/shinjuku/
住所：東京都新宿区西新宿７－１２－３小島ビル ２F
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休 予定
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ