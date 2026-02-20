株式会社ReQ（静岡県富士市）は、富士宮産桑粉「翠翠-suisui-」30本入りの大容量パッケージを新発売します。「毎日欠かさずに飲みたいから、もっとたくさん入ったものが欲しい」そんなお客様のあたたかい声から生まれた、特別なサイズです。

https://maternityfood-marche.com/products/req-fujinomiyakuwako-suisui?_pos=1&_sid=54461cd01&_ss=r&variant=51956310147353

■すべての女性に、安心と彩りを

富士宮産桑粉「翠翠-suisui-」は富士の自然が育んだ桑葉を100%使用した粉末スティックです。妊娠・育児中の方はもちろん、更年期世代や働く女性まで、ライフステージを問わず健やかな時間をお届けします。・クセのない、自然本来のあまみ・自然由来の栄養素：鉄分、葉酸、ルチンなど・安心のノンカフェイン（マタニティフード認定取得）・目で見て楽しむ：とことん鮮やかな「翠（みどり）色」・水や牛乳に溶かすだけ。忙しい毎日でも続けやすい、やさしい習慣

■30本入り発売の背景

従来の10本入りは「まずは試してみたい」「大切な人へのちょっとしたプレゼントにしたい」と、ご好評をいただいてきました。その一方で・毎日飲むのでまとめて購入したい・家族で使いたい・買い足す手間を減らしたいという、継続してご愛用くださる方々からの切実な願いをいただくようになりました。こうしたお言葉に応え、毎日の習慣化を手軽に、より心地よく続けていただけるよう30本入りの大容量パッケージをご用意いたしました。

■楽しみ方は自由自在

■商品概要

商品名：富士宮産桑粉「翠翠-suisui-」原材料：静岡県富士宮産桑葉100%内容量：・1.5g×10本入り 新発売キャンペーン価格：880円（税込）・1.5g×30本入り（新発売） 新発売キャンペーン価格：2,200円（税込）※キャンペーン価格：2026年2月28日（土）まで※通常価格：10本入り1,100円 / 30本入り2,750円

■販売情報

販売場所：Tokyo Family Marche（有明ガーデン内）オンラインショップ：Tokyo Family Marche ONLINE▼ご購入はこちら

https://maternityfood-marche.com/products/req-fujinomiyakuwako-suisui?_pos=1&_sid=54461cd01&_ss=r&variant=51956310180121