2月28日（土）、ゆめが丘WELL-BEING TOWN FESTA

”「最先端」で「安全」な暮らしやすいまち”を目指して

ゆめが丘エリアマネジメント協議会（所在地・横浜市泉区、会長・永沼 昌彦）（以下、同協議会）は、2026年2月28日（土）、大規模複合商業施設「ゆめが丘ソラトス」（所在地・横浜市泉区）にて、「ゆめが丘WELL-BEING TOWN FESTA～楽しく学べる、防災フェスタ～」（以下、同イベント）を開催します。

ゆめが丘駅周辺は、2024年7月に開業した「ゆめが丘ソラトス」などを中心として、「WELL-BEING TOWN ゆめが丘」のコンセプトの下、新しいまちづくりが行われています。今回、まちづくりのテーマの１つである“「最先端」で「安全」な暮らしやすいまち”を体感いただくことを目的に、同イベントを開催します。お子さまをはじめ、親子で楽しみながら防災の知識を学べるさまざまなコンテンツをご用意しています。

■開催場所ゆめが丘ソラトス2F（SORATOS Room201）■主な開催内容【メインコンテンツ】 ◯巨大防災スゴロク「大きなサイコロ」と「ビンゴカード」を手に持ち、防災グッズがデザインされた大きなスゴロクのマスを進む体験型イベントを実施。◯キッズ集合！防災クイズ防災士から「防災の大切さ」をお伝えするとともに、お子さま向けのクイズを実施。

【その他コンテンツ】◯子供向け緊急対応訓練「親子で学ぶ、緊急対応」（ゆめが丘総合病院）◯GOOD DESIGN AWARD2025 受賞記念 模型・パネル展示（相鉄グループ）◯「ゆめが丘スマート・ヘルスケアプロジェクト」アプリ紹介（相鉄グループ）◯「被災地で活躍、モバイルファーマシー」パネル展示（横浜薬科大学）◯防災への意識調査「おうちの防災だいじょうぶ？」（日揮グループ）◯防災グッズの展示（ゆめが丘ソラトス）

「ゆめが丘WELL-BEING TOWN FESTA～楽しく学べる、防災フェスタ～」の概要

1．開催日時

2026年2月28日（土)10:00～17:00※イベント状況により、終了時間が変更する場合あり※雨天時開催（荒天時は中止の可能性あり）

2．開催場所

ゆめが丘ソラトス2F SORATOS Room201（相鉄いずみ野線 ゆめが丘駅ソラトス口改札すぐ横浜市営地下鉄ブルーライン 下飯田駅徒歩1分）

3．開催目的

・「ゆめが丘エリアマネジメント協議会」のまちづくりコンセプトのテーマの１つ“Advanced & Safety～「最先端」で「安全」な暮らしやすいまち～”を体感いただくこと。 ・多くの参加者が防災について楽しく学べる機会を提供するとともに、各団体の取り組みを知っていただくこと。

4．主な取り組み内容（予定） ※参加無料

【メインコンテンツ】（1）巨大防災スゴロク・実施時間 10：00～16：45（最終受付）・参加人数 400組 ※先着順（2）キッズ集合！防災クイズ・実施時間 ①11：30～ ②14：00～ ③15：00～ （所要時間は1回20分程度） ・参加人数 各回18人 ※先着順・対象者 お子さま【その他コンテンツ】（1）子供向け緊急対応訓練「親子で学ぶ、緊急対応」（ゆめが丘総合病院、協力：横浜市消防局泉消防署）・実施時間 10：00～15：00（最終受付）・参加人数 先着順に順次受付 ・対象者 お子さまとその保護者（2）GOOD DESIGN AWARD2025 受賞記念パネル展示（相鉄グループ）（3）「ゆめが丘スマート・ヘルスケアプロジェクト」アプリ紹介（相鉄グループ）（4）「被災地で活躍、モバイルファーマシー」パネル展示（横浜薬科大学）（5）防災への意識調査「おうちの防災だいじょうぶ？」（日揮グループ）（6）防災グッズの展示（ゆめが丘ソラトス）

5．主催

ゆめが丘エリアマネジメント協議会

6．その他

◯イベント詳細などにつきましては、ゆめが丘エリアマネジメント協議会ウェブサイト・ニュース欄のイベント情報をご確認ください。

https://www.yumegaoka-areamanagement.jp/

◯イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日ウェブサイトやSNS、ポスターなどに使用させていただく場合があります。お越しいただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。 ◯当日は、テレビ・新聞などのマスコミによる取材が入る可能性があります。お越しいただいた方には、その旨ご了承をいただいているものとします。

ゆめが丘エリアマネジメント協議会の概要

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-31-2ie.pdf