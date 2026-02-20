全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「賢者の選択サクセッション」を放送しております。2月21日（土）あさ6時30分からは、『事業承継と「第三の存在」』を放送いたします。

1．番組概要

日本の社会課題である事業承継問題を解決するため、ビジネスを創り・継ぐ立場の事例から「事業承継」の在り方を探る番組「賢者の選択サクセッション」。毎回課題に直面した経営者をスタジオに招き、番組メインMCの入山章栄氏がどのように承継問題を解決していったのか、インタビューを通じ、その解決策を紐解いていきます。■番組MC：早稲田大学ビジネススクール 教授 入山章栄■ゲスト：株式会社ナベル 取締役副社長 南部隆彦

2．放送内容

#35 事業承継と「第三の存在」

卵の選別・パッキング装置の開発・製造を手掛け、国内シェアトップを誇り、海外シェアも世界第2位、グループ売上100億円超を誇る株式会社ナベル。Forbes JAPANが主催する「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2025-2026」でグランプリを受賞し注目を集めている。ゲストの南部 隆彦氏は、父が創業した同社を事業承継し社長に就任するも、わずか半年で解任・退職を経験。1年後に取締役として経営に復帰したが、その背景には、父と息子の間に立ち、関係修復を支えた「第三の存在」があった。今回の「賢者の選択サクセッション」は、事業承継におけるリアルな葛藤を中心に、組織と家族の関係、そして20年後にグループ売上1,000億円を目指すナベルの未来構想について深掘りする。

3．放送スケジュール

2月21日（土）あさ6時30分～7時00分■BS12 トゥエルビ 番組ホームページ：https://www.twellv.co.jp/program/documentary/kenja-succession/■賢者の選択サクセッション 公式サイト： https://kenja-succession.com/

