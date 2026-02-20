ゴルフ５プレステージ誕生10周年　限定モデル発売、ベティナルディCEO来店・ピレッティCEO兼デザイナーによる特別フィッティングを開催

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）が展開する「ゴルフ５プレステージ」は、誕生10周年を迎えました。これを記念し、プレステージ限定モデルの発売に加え、世界的パターブランドのキーパーソン来店イベントや契約プロによる特別ラウンド体験など、周年企画を実施いたします。















■10周年を迎えてゴルフ５プレステージは、国内外のプレミアムブランドを揃えた商品構成と、高度なフィッティングサービスを特長とする専門業態です。この10年間、多くのゴルファーの皆様に支えられ成長してまいりました。10周年を機に、これまでの感謝を込めて、プレステージならではの限定商品とプレミアム体験を展開いたします。





















■10周年記念 限定商品の展開国内外のプレミアムブランドとともに、プレステージ限定となる記念商品を2026年3月6日(金)より各プレステージ店舗にて販売開始いたします。いずれも数量限定でのご用意となります。主な商品：・ベティナルディ パター・ゼニス ゼロトルクパター・レザレクション キャディバッグ・アクセサリー・フォーティーン ゴルフ５限定アイアン「FA-I」※プレステージ店舗ではFA-Iブラック仕上げモデルを10セット限定でご用意いたします。世界的に注目を集めるゼロトルクパターなど、ここでしか手に入らない記念商品が揃います。■海外プレミアムブランドによる来店イベント【ピレッティ フィッティングイベント】日程：3月10日（火） 11:00〜16:00会場：ゴルフ５プレステージ新宿店世界的評価を受けるパターブランド、ピレッティのCEO兼デザイナー、マイク・ジョンソン氏が来日。公認フィッターとともに、お客様一人ひとりのストロークに合わせて最適な一本をご提案いたします。海外ブランドのトップが直接フィッティングに携わる、日本国内では希少な機会となります。

※写真はイメージです。







































【ベティナルディ 限定パター即売会】日程：3月14日（土） 11:00〜16:00会場：ゴルフ５プレステージ新宿店米国発の高級パターブランド、ベティナルディCEOのサム・ベティナルディ氏が来店。限定パターに加え、世界限定ヘッドカバーやキャディバッグなど希少アイテムを販売いたします。CEO本人に直接相談できる貴重な機会となります。

※写真はイメージです。











■契約プロと過ごす特別ラウンド体験応募期間中にプレステージ店舗にて商品をご購入いただいたお客様の中から、厳正なる抽選のうえ4組様（1組3名様・最大12名様）をご招待いたします。当日は、プロの朝のルーティンをアドバイスとともに体験いただいたのち、契約プロとともにハーフラウンドを実施。実戦を通じてコースマネジメントやプレーに関する助言を受けながら、特別な時間をお楽しみいただけます。■開催概要【開催日程】5月10日（日） ゴルフ５カントリーみずなみコース5月31日（日） ゴルフ５カントリーオークビレッヂ【応募期間】3月6日（金）〜3月22日（日）※プレー費・宿泊費はゴルフ５が負担いたします。※往復交通費のみお客様のご負担となります。※会場はお選びいただけますが、担当プロの指定はできません。■対象店舗ゴルフ５プレステージ日本橋店TEL：03-3241-7888ゴルフ５プレステージ新宿店TEL：03-3354-5052ゴルフ５プレステージ広尾店TEL：03-3446-5021ゴルフ５プレステージ神戸店TEL：078-391-2360ゴルフ５プレステージ名古屋店TEL：052-551-3500■プレステージ10周年記念特設サイト株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営本件に関するお問合わせ先ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/