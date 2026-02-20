こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ゴルフ５プレステージ誕生10周年 限定モデル発売、ベティナルディCEO来店・ピレッティCEO兼デザイナーによる特別フィッティングを開催
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）が展開する「ゴルフ５プレステージ」は、誕生10周年を迎えました。これを記念し、プレステージ限定モデルの発売に加え、世界的パターブランドのキーパーソン来店イベントや契約プロによる特別ラウンド体験など、周年企画を実施いたします。
■10周年を迎えて
ゴルフ５プレステージは、国内外のプレミアムブランドを揃えた商品構成と、高度なフィッティングサービスを特長とする専門業態です。この10年間、多くのゴルファーの皆様に支えられ成長してまいりました。10周年を機に、これまでの感謝を込めて、プレステージならではの限定商品とプレミアム体験を展開いたします。
国内外のプレミアムブランドとともに、プレステージ限定となる記念商品を2026年3月6日(金)より
各プレステージ店舗にて販売開始いたします。いずれも数量限定でのご用意となります。
主な商品：
・ベティナルディ パター
・ゼニス ゼロトルクパター
・レザレクション キャディバッグ・アクセサリー
・フォーティーン ゴルフ５限定アイアン「FA-I」
※プレステージ店舗ではFA-Iブラック仕上げモデルを10セット限定でご用意いたします。
世界的に注目を集めるゼロトルクパターなど、ここでしか手に入らない記念商品が揃います。
■海外プレミアムブランドによる来店イベント
【ピレッティ フィッティングイベント】
日程：3月10日（火） 11:00〜16:00
会場：ゴルフ５プレステージ新宿店
世界的評価を受けるパターブランド、ピレッティのCEO兼デザイナー、マイク・ジョンソン氏が来日。
公認フィッターとともに、お客様一人ひとりのストロークに合わせて最適な一本をご提案いたします。
海外ブランドのトップが直接フィッティングに携わる、日本国内では希少な機会となります。
※写真はイメージです。
【ベティナルディ 限定パター即売会】
日程：3月14日（土） 11:00〜16:00
会場：ゴルフ５プレステージ新宿店
米国発の高級パターブランド、ベティナルディCEOのサム・ベティナルディ氏が来店。
限定パターに加え、世界限定ヘッドカバーやキャディバッグなど希少アイテムを販売いたします。
CEO本人に直接相談できる貴重な機会となります。
※写真はイメージです。
■契約プロと過ごす特別ラウンド体験
応募期間中にプレステージ店舗にて商品をご購入いただいたお客様の中から、厳正なる抽選のうえ4組様（1組3名様・最大12名様）をご招待いたします。
当日は、プロの朝のルーティンをアドバイスとともに体験いただいたのち、契約プロとともにハーフラウンドを実施。実戦を通じてコースマネジメントやプレーに関する助言を受けながら、特別な時間をお楽しみいただけます。
■開催概要
【開催日程】
5月10日（日） ゴルフ５カントリーみずなみコース
5月31日（日） ゴルフ５カントリーオークビレッヂ
【応募期間】
3月6日（金）〜3月22日（日）
※プレー費・宿泊費はゴルフ５が負担いたします。
※往復交通費のみお客様のご負担となります。
※会場はお選びいただけますが、担当プロの指定はできません。
■対象店舗
ゴルフ５プレステージ日本橋店
TEL：03-3241-7888
ゴルフ５プレステージ新宿店
TEL：03-3354-5052
ゴルフ５プレステージ広尾店
TEL：03-3446-5021
ゴルフ５プレステージ神戸店
TEL：078-391-2360
ゴルフ５プレステージ名古屋店
TEL：052-551-3500
■プレステージ10周年記念特設サイト
https://www.golf5-prestige.jp/special/10th/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/