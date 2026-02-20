こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アコーディアとPGM、公式サイト予約が最もお得になる「ジカドリ」を推進
〜全国のゴルフ場にて、他社予約サイトより平日500円・土日祝1,000円割安な料金体系を導入〜
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 三好 康之、以下「アコーディア」）と、パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、全国のアコーディアおよびＰＧＭのゴルフ場予約において、公式サイト※1・公式アプリからのご予約が常にお得になる料金体系を導入いたしました。
■ 導入の背景：「どこで予約するのが一番お得なのか」という悩みを解消
近年、ゴルフ場予約は複数の予約サイトを比較することが一般的になっている一方で、「どのサイトが最安値なのか判断しづらい」というお客様の声も多く寄せられていました。
そこでアコーディアおよびＰＧＭでは、公式サイトからのご予約が常に最安値（ベストレート）に設定。価格比較の手間を省き、お客様が迷わず安心して予約できる環境を整備いたしました。
■ 公式サイト予約の新コンセプト「ジカドリ」の特長
● 他社サイトより最大1,000円お得な料金設定
他社予約サイトで公開されている同一条件のプランと比較し、原則として平日は500円、土日祝は1,000円※2 お得な料金で提供します。
● 公式サイトならではの最新情報をいち早く掲載
キャンセルによる空き枠の公開や期間限定の特別プラン、お得なキャンペーン情報など、公式サイト独自の情報をリアルタイムで発信します。
● 安心の予約環境を提供
ご予約時点において、オンライン予約の中で最もお得※3な価格であることをお約束します。
両社は本取り組みを通じて、ゴルファーの皆様がより気軽に、より満足度の高いプレーを楽しめるよう、利便性の向上とサービス充実に努めてまいります。
※1 公式サイトは「アコーディア・ゴルフ公式予約サイト」「PGM公式サイト」を指します。
※2 価格差は、日程・時間帯・予約条件等により異なる場合があります。
※3【価格比較の対象について】現在インターネットに一般公開されている同条件（プレー日・時間・人数・プラン内容）のプランが対象です。キャンペーン、クーポン、無料券・優待券、メンバー（会員）料金、および割増料金やキャディーフィなどの追加料金は比較対象外となります。また、公式サイトのプラン数には限りがあります。
※ ジカドリは株式会社平和の商標です。（商標登録出願中）
------------------------------------------------------------------------------
＜詳細は以下公式サイトをご覧ください。＞
【アコーディア公式予約サイト】
https://www.accordiagolf.com/
【ＰＧＭ公式予約サイト】
https://booking.pacificgolf.co.jp/
------------------------------------------------------------------------------
株式会社アコーディア・ゴルフ
代表者 ： 代表取締役社長 三好 康之
本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー
主な事業概要 ： ゴルフ場の運営・管理
URL ： https://www.accordiagolf.com/corp/
------------------------------------------------------------------------------
パシフィックゴルフマネージメント株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 田中 耕太郎
本社所在地 ： 東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー
主な事業概要 ： ゴルフ事業の経営管理、ゴルフ場の運営及び運営受託
URL ： https://www.pacificgolf.co.jp/
------------------------------------------------------------------------------
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係者からのお問い合せ先＞
■株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部 pr@accordiagolf.com
■パシフィックゴルフマネージメント株式会社 マーケティンググループ広報担当 pgmpr@pacificgolf.co.jp
