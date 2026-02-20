¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¡¹âÂæ¥¨¥ê¥¢¤ÎÉ÷Ã×ÃÏ¶è¡£½»Ì±Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò°é¤àÎÐ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤òÇÛÃÖ¡ÖNOEN(¥Î¥¨¥ó)»ÔÀî¡×¡ÊÁ´21Åï¡Ë¤ò³«È¯
¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥Ý¥é¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æ ¹îÍø¡Ë¤Ï¡¢¸ø±à¡¢ÎÐÃÏ¡¢¹¾¸ÍÀî¤Î·Ê´ÑÅù¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Î¤¢¤ëÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¹ñÊ¬Âæ¤ÎÉ÷Ã×ÃÏ¶è¤Ë¡¢¸ø±à¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬¾ùÃÏ¡ÖNOEN¡Ê¥Î¥¨¥ó¡Ë»ÔÀî¡×¡ÊÁ´21Åï¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÊ¬¾ùÃÏ¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤Ê¡Ö±ñ¡Ê¥¨¥ó¡Ë¡×¤ò³Ú¤·¤ß¡¢½»Ì±Æ±»Î¤Î¡Ö±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë¡×¤ò°é¤à¤¿¤á¡¢»¶ÊâÆ»¡È¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡É¤ä¡¢¿¹¤ä¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ò¼Ú·Ê¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä4¤Ä¤Î³¹¶è¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú½»Ì±ÀìÍÑ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡Û
ÃÏÌò¸¢¤òÀßÄê¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ô¤Íè¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤·¡¢³¹¶èÁ´ÂÎ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë¡×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í·ÊâÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¡¢¿¢ºÏ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¢Èô¤ÓÀÐ¤òÇÛÃÖ¡£½»Ì±Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à¥Ù¥ó¥Á¤ä¡¢Ìë´Ö¤ËÂ¸µ¤òÍ¥¤·¤¯¾È¤é¤¹¥é¥¤¥È¤âÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢É÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È½»¸Í¤Ë¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤àÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢³«Êü´¶¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ËÌÌ¤·¤¿½»Âð¤ÎÁë¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¿¢ºÏ¤ÎÎÐ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¹â¤µ¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½»Ì±¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â¤ÎÀ®¤ë¿¢Êª¤ò°é¤Æ¡¢¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¶¦ÍÑ¤Î¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿¢ºÏ¡Ë¡×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹ÇÛÃÖ¿Þ¡Û
¡ÉßÀÐ¡¦Èô¤ÓÀÐ¡§Í¥²í¤Ê±é½Ð¤Î¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¬Èô¤ÓÀÐ¤òÅÏ¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤Ê¤É³Ú¤·¤¯»¶ºö¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¥Ù¥ó¥Á¡§ºÂ¤Ã¤Æ¿¢ºÏ¤òÄ¯¤á¤¿¤êÎÙ¿Í¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ù¥ó¥Á¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿
£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡§Ìë´Ö¤Ë¼«Æ°ÅÀÅô¤·¡¢¥Õ¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤¹¤È¤È¤â¤ËËÉÈÈÀ¤â¹â¤á¤Þ¤¹
¤¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡§¿Æ»Ò¤ÇÅÚ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼Â¤ÎÀ®¤ë¿¢Êª¤ò°é¤Æ¡¢¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿©°é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ë²ÈÂ²¤¬¡¢¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹
¡Ú¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Û
¢£4¤Ä¤Î³¹¶è
1.±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë Äí³¹¶è¡Ê1¡Á5¹æÅï¡Ë
¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÌó2.7mÉý¤Î¥ï¥¤¥É¥µ¥Ã¥·¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æâ¤È³°¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë³¹¶è¤Ç¤¹¡£¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ï³¹¶èÆâÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¼«Á³¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2.±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë ¿¹³¹¶è¡Ê6¡Á9¹æÅï¡Ë
À¾Â¦¤Ë¹¤¬¤ë¿¹¤ò¼Ú·Ê¤È¤·¡¢¤½¤ÎÄ¯Ë¾¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹ÇÛÃÖ¤È¤·¤¿³¹¶è¤Ç¤¹¡£¹¤¤Äí¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤«¤é¤Ï¿¹¤ÎÎÐ¤òÄ¯¤á¤é¤ì¡¢ÊÌÁñ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
3.±ï¡Ê¥¨¥ó¡ËÏ©Æî³¹¶è¡Ê10¡Á15¹æÅï¡Ë
¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ÎÆîÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë³¹¶è¤Ç¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ò¼Ú·Ê¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Äí¤òÆîÂ¦¤ËÀß¤±¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¡£Î¾ÌÌ¤¬Æ»Ï©¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³«Êü´¶¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4.±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë Ï©ËÌ³¹¶è¡Ê16¡Á21¹æÅï¡Ë
¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄí¡¢¤½¤·¤ÆÄí¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò»ý¤Ä¡¢ÎÐ±ñ¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¶è¤Ç¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ÎË¤«¤ÊÎÐ¤ä¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¡¢¤ï¤¬²È¤ÎÄí¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡Ú±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë Ï©ËÌ³¹¶è¡¡¡Ê16¹æÅï¡ËÆâ´Ñ¡Û
¢£¡ÖNOEN »ÔÀî¡×Êª·ï³µÍ×
¡¡½êºßÃÏ¡§¡¡ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¹ñÉÜÂæ3ÃúÌÜ13-56¡¡ÉÕ¶á
¡¡¸òÄÌ¡§¡¡ËÌÁíÅ´Æ» ËÌÁíÀþ¡ÖÌðÀÚ¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ15Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþÀ®ËÜÀþ¡Ö¹ñÊ¬Âæ¡×±Ø¡¡¼«Å¾¼Ö8Ê¬¡Ê2,090m¡Ë¥Ð¥¹5Ê¬(¢¨)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡Ö»ÔÀî¡×±Ø¡¡¼«Å¾¼Ö12Ê¬¡Ê3,190m¡Ë/¥Ð¥¹17Ê¬(¢¨)¢¨¥Ð¥¹Ää¤Þ¤ÇÅÌÊâ9Ê¬
¡¡´Ö¼è¤ê¡§¡¡3LDK¡Á4LDK
¡¡ÉßÃÏÌÌÀÑ ¡§¡¡126.1Ö¡Á131.12Ö¡¡¡¡¡¡
¡¡·úÊªÌÌÀÑ ¡§¡¡94.07Ö¡Á99.57Ö
¡¡ÁíÅï¿ô¡§¡¡21Åï
¡¡²Á³Ê¡§¡¡4,780Ëü±ß¡Á6,790Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°HP¡§https://www.polus.co.jp/
¢¡¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷¡§https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ý¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¹Êó²Ý
048-989-9151
Ã´Åö¡§ÊÒÊ¿¡¢ÀÄÌø¡¢Ãæ¾å
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
NOEN»ÔÀî¸ø¼°HP
https://www.polus.jp/kodate-gh/ichikawa30/extra/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥é¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º
https://www.polus-gardenhills.com/