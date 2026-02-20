ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¡¹âÂæ¥¨¥ê¥¢¤ÎÉ÷Ã×ÃÏ¶è¡£½»Ì±Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò°é¤àÎÐ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤òÇÛÃÖ¡ÖNOEN(¥Î¥¨¥ó)»ÔÀî¡×¡ÊÁ´21Åï¡Ë¤ò³«È¯

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)







¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥Ý¥é¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æ ¹îÍø¡Ë¤Ï¡¢¸ø±à¡¢ÎÐÃÏ¡¢¹¾¸ÍÀî¤Î·Ê´ÑÅù¡¢Ë­¤«¤Ê¼«Á³¤Î¤¢¤ëÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¹ñÊ¬Âæ¤ÎÉ÷Ã×ÃÏ¶è¤Ë¡¢¸ø±à¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬¾ùÃÏ¡ÖNOEN¡Ê¥Î¥¨¥ó¡Ë»ÔÀî¡×¡ÊÁ´21Åï¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£


ÅöÊ¬¾ùÃÏ¤Ï¡¢ÎÐË­¤«¤Ê¡Ö±ñ¡Ê¥¨¥ó¡Ë¡×¤ò³Ú¤·¤ß¡¢½»Ì±Æ±»Î¤Î¡Ö±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë¡×¤ò°é¤à¤¿¤á¡¢»¶ÊâÆ»¡È¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡É¤ä¡¢¿¹¤ä¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ò¼Ú·Ê¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä4¤Ä¤Î³¹¶è¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ËÊ¬¾ù¤·¤¿¡ÖNOENÇð¡¦µÕ°æ¡×¤ËÂ³¤¯¡ÖNOEN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤â¼«Á³ÇÀ¾ì¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Òestplus17¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¾®À¾ ÈÏÍÈ»á¤È¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎYKK AP³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡ÖNOEN»ÔÀî¡×¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





¢£¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú½»Ì±ÀìÍÑ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡Û








ÃÏÌò¸¢¤òÀßÄê¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ô¤­Íè¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤·¡¢³¹¶èÁ´ÂÎ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë¡×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í·ÊâÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¡¢¿¢ºÏ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥­¥ó¥°¡¢Èô¤ÓÀÐ¤òÇÛÃÖ¡£½»Ì±Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à¥Ù¥ó¥Á¤ä¡¢Ìë´Ö¤ËÂ­¸µ¤òÍ¥¤·¤¯¾È¤é¤¹¥é¥¤¥È¤âÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢É÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È½»¸Í¤Ë¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤àÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢³«Êü´¶¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ËÌÌ¤·¤¿½»Âð¤ÎÁë¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¿¢ºÏ¤ÎÎÐ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¹â¤µ¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½»Ì±¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â¤ÎÀ®¤ë¿¢Êª¤ò°é¤Æ¡¢¼ý³Ï¤Ç¤­¤ë¶¦ÍÑ¤Î¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿¢ºÏ¡Ë¡×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ­²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹ÇÛÃÖ¿Þ¡Û









­¡ÉßÀÐ¡¦Èô¤ÓÀÐ¡§Í¥²í¤Ê±é½Ð¤Î¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¬Èô¤ÓÀÐ¤òÅÏ¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤Ê¤É³Ú¤·¤¯»¶ºö¤Ç¤­¤Þ¤¹

­¢¥Ù¥ó¥Á¡§ºÂ¤Ã¤Æ¿¢ºÏ¤òÄ¯¤á¤¿¤êÎÙ¿Í¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ù¥ó¥Á¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿

­£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡§Ìë´Ö¤Ë¼«Æ°ÅÀÅô¤·¡¢¥Õ¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤¹¤È¤È¤â¤ËËÉÈÈÀ­¤â¹â¤á¤Þ¤¹

­¤¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡§¿Æ»Ò¤ÇÅÚ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼Â¤ÎÀ®¤ë¿¢Êª¤ò°é¤Æ¡¢¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿©°é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ë²ÈÂ²¤¬¡¢¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹

¡Ú¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Û







¢£4¤Ä¤Î³¹¶è








1.±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë Äí³¹¶è¡Ê1¡Á5¹æÅï¡Ë

¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÌó2.7mÉý¤Î¥ï¥¤¥É¥µ¥Ã¥·¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æâ¤È³°¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë³¹¶è¤Ç¤¹¡£¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥­¤Ï³¹¶èÆâÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¶áÎÙ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¼«Á³¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

2.±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë ¿¹³¹¶è¡Ê6¡Á9¹æÅï¡Ë

À¾Â¦¤Ë¹­¤¬¤ë¿¹¤ò¼Ú·Ê¤È¤·¡¢¤½¤ÎÄ¯Ë¾¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹ÇÛÃÖ¤È¤·¤¿³¹¶è¤Ç¤¹¡£¹­¤¤Äí¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥­¤«¤é¤Ï¿¹¤ÎÎÐ¤òÄ¯¤á¤é¤ì¡¢ÊÌÁñ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

3.±ï¡Ê¥¨¥ó¡ËÏ©Æî³¹¶è¡Ê10¡Á15¹æÅï¡Ë

¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ÎÆîÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë³¹¶è¤Ç¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ò¼Ú·Ê¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Äí¤òÆîÂ¦¤ËÀß¤±¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¡£Î¾ÌÌ¤¬Æ»Ï©¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³«Êü´¶¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

4.±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë Ï©ËÌ³¹¶è¡Ê16¡Á21¹æÅï¡Ë

¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄí¡¢¤½¤·¤ÆÄí¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò»ý¤Ä¡¢ÎÐ±ñ¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¶è¤Ç¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ÎË­¤«¤ÊÎÐ¤ä¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¡¢¤ï¤¬²È¤ÎÄí¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹

¡Ú±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë Ï©ËÌ³¹¶è¡¡¡Ê16¹æÅï¡ËÆâ´Ñ¡Û

¢£¡ÖNOEN »ÔÀî¡×Êª·ï³µÍ×

¡¡½êºßÃÏ¡§¡¡ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¹ñÉÜÂæ3ÃúÌÜ13-56¡¡ÉÕ¶á

¡¡¸òÄÌ¡§¡¡ËÌÁíÅ´Æ» ËÌÁíÀþ¡ÖÌðÀÚ¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ15Ê¬

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþÀ®ËÜÀþ¡Ö¹ñÊ¬Âæ¡×±Ø¡¡¼«Å¾¼Ö8Ê¬¡Ê2,090m¡Ë¥Ð¥¹5Ê¬(¢¨)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡Ö»ÔÀî¡×±Ø¡¡¼«Å¾¼Ö12Ê¬¡Ê3,190m¡Ë/¥Ð¥¹17Ê¬(¢¨)¢¨¥Ð¥¹Ää¤Þ¤ÇÅÌÊâ9Ê¬

¡¡´Ö¼è¤ê¡§¡¡3LDK¡Á4LDK

¡¡ÉßÃÏÌÌÀÑ ¡§¡¡126.1­Ö¡Á131.12­Ö¡¡¡¡¡¡

¡¡·úÊªÌÌÀÑ ¡§¡¡94.07­Ö¡Á99.57­Ö

¡¡ÁíÅï¿ô¡§¡¡21Åï

¡¡²Á³Ê¡§¡¡4,780Ëü±ß¡Á6,790Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¢¡¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°HP¡§https://www.polus.co.jp/

¢¡¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷¡§https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease

