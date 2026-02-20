NEXCO東日本千葉グループ・柏レイソル・柏市は ［E6］常磐自動車道　柏ICで『柏レイソルの街』をPRします！

令和８年２月２０日

東日本高速道路株式会社

千葉工事事務所

千葉管理事務所

市原管理事務所

谷和原管理事務所

東京湾アクアライン管理事務所

株式会社日立柏レイソル

柏市





ＮＥＸＣＯ東日本 千葉グループ（千葉工事事務所・千葉管理事務所・市原管理事務所・谷和原管理事

務所・東京湾アクアライン管理事務所）、株式会社日立柏レイソルおよび柏市は、スポーツを通じた地域

活性化の取り組みとして、プロサッカーチーム「柏レイソル」のホーム『三協フロンテア柏スタジアム』の最寄

である［E6］常磐自動車道 柏ＩＣの支柱にラッピング広告を掲出し、黄色に染め上げます。

本取り組みにより、日本屈指のサッカーが盛んなまち『柏』の魅力を広く発信します。

今後も、ＮＥＸＣＯ東日本 千葉グループ、柏レイソルおよび柏市は相互に連携し、地域の活性化を図っ

てまいります。





≪位置図≫





※地理院地図（国土地理院）（https://maps.gsi.go.jp/）をもとに東日本高速道路㈱が加工

<▲ホームゲームでのイベントブース出展>