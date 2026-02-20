鳥取県の魅力発信「うっとり鳥取ANA」から新キャンペーン開始！ 羽田からお得に鳥取県へ行こう♪
第25-159号
2026年2月20日
全日本空輸株式会社 山陰支店
ANAあきんど株式会社 山陰支店
鳥取県の魅力発信「うっとり鳥取ANA」から新キャンペーン開始 美食キャンペーンで使える割引クーポンをご用意しました。 羽田からお得に鳥取県へ行こう！！
全日本空輸株式会社 山陰支店・ANAあきんど株式会社 山陰支店（支店長：松本 有司、所在地：鳥取県米子市、以下「ANA山陰支店」）は、鳥取県の魅力発信および首都圏からの観光誘客を目的に「うっとり鳥取ANA」を展開しています。
このたび、取り組みの一環として、より多くのお客様にご利用いただけるよう、羽田空港発、鳥取・米子行きのお得な割引クーポン施策を実施いたします。
この機会にぜひ、ANA便で鳥取県へお越しください。
■ANA美食にうっとりキャンペ－ン
https://www.ana.co.jp/ja/jp/mycampaign/local_tottori2301/?cid=202511_uttori-tottori_banner
キャンペーン詳細
キャンペーン対象期間中、対象宿泊施設に「美食にうっとりプラン」にてご宿泊で、鳥取の旬の食材を活かした料理とワンドリンク（お一人様5,000円相当）がお得に楽しめます。
さらに、各施設先着20名（合計180名様）限定で、ANAオリジナル因州和紙フォトフレーム（1点）をプレゼントします。
このフォトフレームは、鳥取の清流に育まれた約1,300年の歴史を持つ因州和紙を使用しています。
温もりと深み：優しい風合いの和紙が、旅先での大切な思い出の一枚を格調高く引き立てます。
特別な記念品：このプランでしか手に入らない、旅の記憶を彩る特別な宝物です。
先着順の限定特典となります。鳥取の美食と伝統の品を心ゆくまでお楽しみください！
本キャンペーンは鳥取県の助成により実施しています。
【クーポン名称】「ANA美食にうっとりキャンペーン」クーポン
予約対象期間： 2月20日（金）から2026年3月18日（水）まで
出発対象期間： 2月27日（金）から2026年3月19日（木）まで
対象出発空港：羽田空港
対象到着空港：鳥取空港、米子空港
対象宿泊施設 ：鳥取県内9施設
（観水庭こぜにや、ホテルモナーク鳥取、依山楼岩崎、三朝薬師の湯万翠楼、三朝館、皆生つるや、
華水亭、湯喜望白扇、皆生風雅）
利用条件 ：ご利用人員２名以上
・クーポンは先着30組にご提供し、規定枚数に達し次第終了となります。
・規定枚数に達しない場合でも予告なく終了する場合がございます。
（クーポンの利用方法はこちらから「クーポンの使い方」 をご確認ください。）
・ご利用人数に関わらず、同行者分も含め代表者様のみにお渡しし、お使いいただけるクーポンです。
・他のクーポンとの併用はできません。
◆「うっとり鳥取ANA」公式サイト
https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/area/chushikoku/local_uttori-tottori/
ANAグループは、これからもお客様への感謝とともにANAのネットワークを活かした観光振興や地域の魅力発見・活性化に向けて 取り組んでまいります。
報道機関からのお問い合わせ先：
ANAあきんど株式会社問い合わせフォーム：https://www.ana-akindo.co.jp/contact/
ANA山陰支店 TEL:0859-35-0525 受付時間9:00～12:00、13:00～17:30（土・日・祝・年末年始を除く）