ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは2026年の市場レポートにインタラクティブなエクセルデータダッシュボードを導入
市場規模、セグメンテーション、予測シナリオを明確かつ比較可能な形式で提示するために設計された単一のワークブックツールです。
2026年のレポート更新において、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは市場レポートにエクセルデータダッシュボードを追加しました。この追加は、構造化されたデータセット、概要ビュー、およびインタラクティブな予測ツールへの直接的なアクセスを単一の統合ワークブック内で提供することにより、記述分析を補完することを目的としています。
生データと解釈を分離するのではなく、ダッシュボードは両方を統一された形式で整理しています。これにより、ユーザーは基礎となる数値の確認、セグメントおよび地域分布の分析、予測前提の評価を、分析の提示と同じ環境内で行うことができます。
単一ワークブックによる市場データの統合
エクセルデータダッシュボードは、幅広い市場データセットと概要セクションを1つのファイルにまとめています。ワークブック内では、以下にアクセスできます。
・現在の市場規模
・過去の市場データ
・予測値
・地域別内訳
・国別の市場概要
・セグメント別分布
すべての情報は標準化された構造で提示されています。この形式は市場間の一貫した解釈を支援し、地域やセグメントが全体の数値にどのように寄与しているかを明確にします。
グローバル概要セクションでは以下を示します。
・市場全体の価値
・予測成長率
・最大のセグメント
・最も成長率の高いセグメント
これらの概要的な洞察は規模と成長性の即時理解を提供し、詳細なワークシートでは数値のより深い分析が可能です。
国別の表では、主要な国別市場の規模と予測成長率が提示され、国別のパフォーマンスを世界全体の枠組みの中で把握できます。
過去の実績と将来予測の同時表示
ダッシュボードの中心的な設計特徴の一つは、過去の実績と将来予測を単一の枠組み内に統合している点です。
ワークブックでは以下が明確に区別されています。
・過去期間
・基準年
・予測期間
市場規模データは年平均成長率とともに表示されます。さらに、予測期間の各年における成長率の推移を示すために、前年比成長率も可視化されています。
過去の動向と予測を連続した構造で提示することにより、ユーザーは予測された軌道を過去の実績と比較して把握できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342295/images/bodyimage1】
インタラクティブな予測モデル
ダッシュボードの中核には、インタラクティブな予測調整機能があります。
市場への影響要因は構造化された表で提示され、以下の2つのカテゴリに分類されています。
・推進要因
・抑制要因
各要因について、表には以下が含まれます。
・評価された影響度
・顧客による調整可能な影響度入力欄
・市場への影響の説明
ユーザーは調整値を変更することができます。変更が行われると、モデルは市場規模および成長予測を自動的に再計算します。
再計算は基準分析と同じ構造化された予測枠組み内で行われるため、基礎となるモデリング構造を変更することなく代替前提の検証が可能です。
基準予測とシナリオの比較
ダッシュボードは、元の予測と調整後のシナリオを並べて比較することも可能にします。
可視化されたグラフでは以下を表示します。
