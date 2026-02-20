JALとNRIデジタル、二地域居住サービスにおいて関係人口アプリ「MANYWHERE」を導入～さらなる関係人口拡大を目指し、協業に向けた基本合意書を締結～

JALとNRIデジタル、二地域居住サービスにおいて関係人口アプリ「MANYWHERE」を導入～さらなる関係人口拡大を目指し、協業に向けた基本合意書を締結～