「葉加瀬太郎音楽祭 2026」出演ゲスト第一弾発表！ 葉加瀬太郎率いるオーケストラと競演するアーティスト



5月京都、6月東京で開催されるヴァイオリニスト・葉加瀬太郎氏がオーガナイザーを務める音楽の祭典「葉加瀬太郎音楽祭 2026」。この度、出演するアーティストの第一弾が発表された。









まずは、津軽三味線の第一人者として国内外で高い評価を受ける上妻宏光。伝統音楽を礎にしながらも、ロックやクラシックなどさまざまなジャンルとの融合に挑み続けている。力強く躍動感あふれる三味線の旋律は、葉加瀬太郎音楽祭に新たな熱を吹き込む。続いては、SNSをきっかけに大きな注目を集めたシンガーソングライター川崎鷹也。温かみのある歌声と、日常に寄り添う歌詞が幅広い世代から支持を得ている。今、最も注目されているアーティストの一人。そして、繊細かつ豊かな表現力で聴衆を魅了し続け、国内外で活躍するクラシックギタリスト村治佳織。葉加瀬太郎との共演は、弦楽器同士ならではの美しい響きを生み出すことが期待される。さらに、アルゼンチンタンゴの要であるバンドネオン奏者として国内外で活躍している小松亮太。葉加瀬太郎とはバディのような存在とも言える。注目は、この方、和太鼓奏者の林英哲。圧倒的な身体性と芸術性を兼ね備えた演奏で和太鼓という伝統楽器を現代の舞台芸術へと昇華させ、その表現の可能性を広げた第一人者。重厚で力強い鼓動は、深い躍動と緊張感をもたらすに違いない。

葉加瀬太郎xオーケストラxアーティストたちとのコラボレーション、普段は見られない演奏に期待が高まる。

また後日発表される出演者発表第二弾も注目しておきたい。

久原本家 茅乃舎 presents

葉加瀬太郎音楽祭 2026

＜京都公演＞

2026年5月30日（土）開場13:30 開演15:00（両日）上賀茂神社

出演者：葉加瀬太郎、沖仁、小松亮太、東儀秀樹、林 英哲、藤井フミヤ ほか

バンドメンバー：

音楽監督・Piano:羽毛田丈史/指揮:岩城直也/Drums:阪本純志/Bass:渡辺等/Guitar:天野清継

Keyboards:大島俊一/葉加瀬オーケストラ コンサートマスター:今野 ほか

キョードーインフォメーション 0570-200-888 （12:00～17:00／土日・祝休業）

＜東京公演＞

日時・会場：2026年6月27日(土) 開場15:00 開演16:30 国立代々木競技場 第一体育館

出演者：葉加瀬太郎、上妻宏光、川崎鷹也、小松亮太、林 英哲、村治佳織 ほか

バンドメンバー：

音楽監督・Piano:羽毛田丈史/指揮:岩城直也/Drums:阪本純志/Bass:渡辺等/Guitar:天野清継

Keyboards:大島俊一/葉加瀬オーケストラ コンサートマスター:今野均 ほか

キョードー東京 0570－550－799 (平日11:00～18:00、土日祝10:00～18:00)

キョードー横浜 045-671-9911 (月～金11:00～15:00 祝日除く)

＜チケット＞ ※一般発売日 後日発表（ただいま、公式HPで先行予約受付中）

前売料金 全席指定 15,000円(税込) グッズ付前売料金 全席指定 17,000円(税込)

公式ホームページ https://hakasetaroongakusai.com/