バイク用マフラー専門メーカーの株式会社アールピーエム オリジナルマフラーの一部製品 価格改定のお知らせ
オリジナルマフラーの企画・開発・製造を手掛ける株式会社アールピーエム（本社：東京都八王子市）は、4月1日（水）より、オリジナルマフラー製品の一部について価格改定を実施します。
平素よりRPM製品をご愛用頂きまして、誠に有難う御座います。
さて、この度、当社二輪車用オリジナルマフラー製品の一部ブランドにつきまして、価格改定を実施させて頂く事となりました。
予てより数多くのお客様にご好評を頂いている当該価格改定対象製品は、発売当時から約20年間、材料費・人件費・輸送費などのあらゆるコストの削減に努めて参りました。
しかしながら、近年の物価高騰も重なり、現在の価格を維持する事が困難な状況となりました。
そこで、継続的な生産体制の構築と製品及びそれに関連するサービスの安定化を図る為、価格改定に踏み切る事となりました。
諸般の事情をご賢察の上、どうかご理解頂きますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342354/images/bodyimage1】
価格改定対象製品
オリジナルマフラーブランド 『RPM-4in2in1』及び『RPM』の一部製品
詳細情報（メーカー公式HP）https://rpm421.com/price_revision_20250130/
価格改定実施時期
2026年4月1日以降受注分より
取扱代理店へのご注文に関するご案内
価格改定前のご注文につきましても、取扱代理店から当社へのご発注が上記価格改定実施時期となる場合、改定後価格での受注となります事を予めご了承下さい。
価格改定に関するお問い合わせ先
株式会社アールピーエム
TEL 042-667-8435
