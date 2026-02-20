積水ハウスのリアルな暮らしがわかる3日間。「住まいの参観日」を全国で開催









「物語のある住まいとは、愛着を持って大切にできる住まい」と語る谷口 「物語のある住まいとは、愛着を持って大切にできる住まい」と語る谷口







「N様は、こだわりはありつつも思いのすべてを語るのではなく、こちらからの提案を待っているご様子でした。」と谷口。その期待に応えるべく、様々な提案を行なったといいます。ウッドデッキもその一つ。「初めて現地を訪れた時、この景色を壊したくないと強く感じました。風景にそっと馴染ませて、家の中からも感じられるように。約3mの深い軒を設置し、それに合わせて大きなウッドデッキを配しました。」最初はその大きさに戸惑っていたN様も、今では家族で食事をしたり、キャンプ気分を楽しんだり。家族みんなのいちばんのお気に入りになったといいます。



「形だけ、美しさだけでなく、本当に使えるものを提案するのが信条」と谷口。リビングからフラットに、庭のレベルを上げることでその先へ、ウッドデッキが奥行きのある一体感を叶えました。外の景色になだらかにつながり、心が自然と外へ向かう効果も生まれています。















（左）ご家族のくつろぎの場として、子どもたちの遊び場としても大活躍



（右) 圧倒的な広さを感じる梁のない勾配天井。大開口の窓からたっぷりの緑と光が降り注ぎます



豊かな自然と調和する住まい 愛知県N様邸





あなたの「物語」がはじまる日



3月6日、7日、8日はお近くの会場へ。



住まいの参観日は、春と秋の年2回、全国の会場で実施しています。ぜひこの貴重な機会に、お近くの会場へお越しください。WEBからの予約でご来場いただいた方には、素敵なプレゼントもご用意しています。















WEB予約限定のプレゼントもご用意しています※写真は一例です。会場によりプレゼントの内容は異なります。



当日はインスタライブも予定しています。















モデルハウスではわからない、本当の住まいを、のぞいてみませんか3月6日(金)、7日(土)、8日(日)のご予定はお決まりですか？この3日間、積水ハウスが全国で一斉に実例見学会「住まいの参観日」を開催します。「住まいの参観日」は、積水ハウスで実際にご自宅を建てられた、オーナー様のお住まいを見学できるイベントです。リアルな暮らしに触れられるだけでなく、図面だけではイメージしづらい実際の広さや生活動線を体感することや、オーナー様の思いの詰まった細部のこだわり、設計上の工夫や最新のアイデアまでご覧いただけます。「住まいの参観日」は、あなたの「物語」がはじまる日。夢を叶えたオーナー様の工夫を、あなただけの「物語」のある住まいづくりにお役立てください。ご予約はこちら家族の思いに寄り添って。「物語」のある住まいを叶える積水ハウスの家づくり「住まいの参観日」に合わせて、愛知県N様邸の「物語」をN様ご自身にお伺いしたスペシャルムービーを公開しています。今回の「積水ハウスストーリー」では、このN様邸を担当した積水ハウスの設計士にインタビューを行い、その裏側をお見せいたします！スペシャルムービーはこちらhttps://www.youtube.com/watch?v=MDEEdic4hrU&list=PLuo6ogjJ3-7_xAtZJWJc1A0OKMlZxSaMD&index=4「家づくりのはじまりは、信頼関係づくりから。」そう語るのは、今回ご紹介する愛知県のN様邸を手掛けた設計士の谷口です。打ち合わせの際はメモを取らないという谷口。「お客様の顔を見ながら、わずかな表情の変化も見逃さないよう意識しています。例えばご主人が話している時、奥さまが隣でどんな表情をしているか、仕草は？心から同じ思いかを確認しながら進めます。そうすることで、ご家族のみなさまが末長く愛着を持てる家づくりが叶うと思うのです。」実はN様は、谷口が手掛けた別のお宅をご覧になり、積水ハウスをパートナーに選んでいただいたのだとか。勾配天井の平屋を見学し、「建てたい家があった」と感じたといいます。設計士が楽しんでこそ、お客様の期待を超えるものができる「もともとN様が惹かれた家の勾配天井は梁や束が見えるデザインでしたが、個人的には無い方が美しいと感じていました。そこで、N様には梁をなくすご提案をしました。」N様もそのシンプルな美しさに共感いただけると考えた提案だったと振り返ります。結果、広さをより感じられる点をとても喜んでいただけたそう。お客様に寄り添いながら、プロとしての意見もしっかり伝える一方で、「提案しなかったことを後悔している部分がある」とも。それは次の「物語」へと引き継がれました。これまで谷口は、反省を次に活かす形でお客様の「物語」を紡いできました。積水ハウスのトップクリエイターと称されるチーフアーキテクトとして10数年。そのはじまりは、2008年の社内コンテストで発表したある一邸「その家を原点に、すべての家がつながっている。」と語ります。「私の強みは、工業化住宅としての積水ハウスの良さを生かせるチーフアーキテクトということ。積水ハウスが品質を保証している確かな部材を採用することはアフターメンテナンスにもつながりますから、やはり長い目で見てお客様に喜ばれることを大切にしたい。積水ハウスの考える安全安心で快適な住まい、それこそが末長く愛着の持てる住まいにつながると信じています。家を建てるお客様は本当にキラキラしているんです。その希望に満ちた決断を共に楽しみながら、それぞれの思いを絶対に裏切らない。それがいちばん大切だと思います。」。