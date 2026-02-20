こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
世界的ピアニスト2名を招へいする「第1回同志社国際ピアノ講習会」を開催〜関連イベントとして、特別講師によるレクチャーコンサート等も同時開催〜
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、このたび掲題の講習会を初開催します。特別講師には、長年パリおよびルーアンのコンセルヴァトワールで教鞭を執り、ロン＝ティボー国際コンクール第1位獲得など演奏家としても活躍するフレデリック・アゲシー氏、日本を代表するピアニストとして国際的に活躍し、ショパン国際コンクールの審査員としても著名な海老 彰子氏をフランスよりお招きします。
また開催期間中には、関連イベントとして本学所蔵1814年製ブロードウッド社スクエアピアノを使用したレクチャーコンサートと、フレデリック・アゲシー氏によるピアノリサイタルも開催し、一般の皆さまにもご来場いただけます（要入場料、下記詳細）。マスコミ各社様には取材をお願いしたく、ご案内申し上げます。
開催に至る経緯および目的
本学の教育理念の一つである「国際主義」のもと、音楽学科では西洋音楽を柱とした教育において欧米との積極的な交流を重んじています。2024年秋に始まったフランス・ルーアン市立コンセルヴァトワールとの交流により、本講習会を開催する運びとなりました。
近年、コロナ禍以降の影響により海外音楽留学を志す学生は減少傾向にあります。第一線で活躍するピアニストによる指導を受ける機会は、学生にとって大きな刺激となり、表現力の向上のみならず、国際的な視座を育む貴重な契機となります。国際舞台で求められる「個性」や「独自性」を発揮するためには、高度な技術に加え、感情表現や舞台上での存在感の深化が不可欠です。
本講習会は、学生が世界的権威を有する講師陣の指導と理念に直接触れることで、海外でも活躍し得る表現者として成長する機会を提供することを目的としています。
講習会概要
【日 程】2026年2月23日(月・祝)〜3月2日(月)
最終日には、16時より特別講師クラス選抜受講生によるコンサート・修了証書授与式を開催
【会 場】同志社女子大学京田辺キャンパス 頌啓館
【対 象】高等学校1年次生以上の音楽学生、演奏家およびピアノ指導者
【内 容】特別講師クラス(13名受講予定)
フレデリック・アゲシー氏と海老 彰子氏のレッスンを各1回、計2回受講。
一般クラス(12名受講予定)
河江 優氏、ラフィ・ベサリアン氏 2名によるレッスンを1〜2回受講。
【講 師】フレデリック・アゲシー氏(特別講師)
海老 彰子氏(特別講師)
河江 優氏(本学音楽学科教授)
ラフィ・ベサリアン氏(本学音楽学科特任教授)
【詳 細】第1回同志社国際ピアノ講習会 :: 同志社女子大学
関連イベント
【入場料】一般3,000円、学生2,000円 全席自由
※チケット1枚で、両方の催しに入場できます。
【詳 細】フレデリック・アゲシー ピアノリサイタル【同志社女子大学音楽学科】 | 同志社女子大学京田辺キャンパス 頌啓館ホール
■本多・ルソー・まき レクチャーコンサート
「ブロードウッドピアノとその時代の作曲家たち〜ハイドン、クレメンティを中心に〜」
【日 時】3月1日(日) 14:30〜15:30
【会 場】本学京田辺キャンパス 頌啓館K355
【使用楽器】本学所蔵1814年製ブロードウッド社 スクエアピアノ
■フレデリック・アゲシー ピアノリサイタル
【日 時】3月1日(日) 16:00〜
【会 場】本学京田辺キャンパス 頌啓館ホール
【使用楽器】スタインウェイ＆サンズ社 コンサートグランド D-274
（2024年11月6日 公益財団法人ロームミュージックファンデーション様より受贈）
【問合先】音楽学科事務室(E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp TEL:0774-65-8501)
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
