北星学園大学短期大学部が3月13日に「フェアウェル・パーティ」を開催 ― 卒業生・教職員とともにこれまでの歩みや思い出を振り返る

北星学園大学短期大学部が3月13日に「フェアウェル・パーティ」を開催 ― 卒業生・教職員とともにこれまでの歩みや思い出を振り返る