北星学園大学短期大学部が3月13日に「フェアウェル・パーティ」を開催 ― 卒業生・教職員とともにこれまでの歩みや思い出を振り返る
北星学園大学短期大学部（札幌市厚別区）は2025年度の入学生から募集を停止しており、同年度の卒業式をもっておおよその在学生が卒業する。これに伴い3月13日（金）、今年度の卒業祝賀会と並行して「フェアウェル・パーティ」を開催。卒業生やかつて勤務していた教職員らとともに、これまでの歩みや思い出を振り返る。
北星学園大学短期大学部は1951（昭和26）年、北星学園女子短期大学として開学。3年後の1954（昭和29）年には家政科が設置された。その後2002（平成14）年には男女共学化に伴い北星学園大学短期大学部と校名を変更し、大谷地に移転。2021（令和3）年に開学70周年を迎えた。
短期大学部は2025年度から新入生の募集を停止しており、今年度の卒業式をもっておおよその在学生が卒業となる。これを一つの区切りとして、このたび、卒業祝賀会と並行して「フェアウェル・パーティ」を開催。同年度の卒業生をはじめ、過年度の卒業生やかつての教職員が集い、これまでの歩みや思い出を振り返り、懐かしく語り合う場とする。概要は下記の通り。
◆「フェアウェル・パーティ」概要
【日 時】 3月13日（金）16:00〜18:00（15:30受付開始）
【場 所】 ニューオータニイン札幌（札幌市中央区北2西1）
【対 象】
・北星学園女子短期大学・北星学園大学短期大学部の卒業生
・北星学園女子短期大学・北星学園大学短期大学部に勤務していた教育職員・事務職員
【会 費】
一人 5,000円〔2020年度〜2023年度の入学生は一人3,000円〕
【申 込】
下記URLより申し込み
・卒業生： https://forms.office.com/r/h0A07BWnGf
・旧教職員： https://forms.office.com/r/SfsuZc4i8V
※短大の卒業生で旧教職員の方は、旧教職員としてお申し込みください。
＜卒業生・教職員の皆さまへ＞
このたび、本学に関わってこられた卒業生・教職員の皆さまとともに、これまでの歩みや思い出を振り返り、懐かしく語り合う場として、卒業祝賀会と並行して「フェアウェル・パーティ」を開催する運びとなりました。
年度末のお忙しい時期ではありますが、ぜひご出席いただきたくご案内します。
▼本件に関する問い合わせ先
北星学園大学
住所：北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1
