World Liberty Financial、 DarGlobalおよびSecuritizeとの提携によりTrump International Hotel & Resort, Maldivesをトークン化へ

フロリダ州パームビーチ, 2026年2月20日 /PRNewswire/ -- World Liberty Financial（以下「WLFI」）は本日、Trump International Hotel & Resort, Maldivesにおけるローン収益持分をトークン化する計画を発表しました。本計画は、現実資産のトークン化プラットフォームであるSecuritize, Inc.および国際的な不動産デベロッパーであるDarGlobal PLC（LSE：DAR）との提携により実施されます。



World Liberty Financial to Tokenize Trump International Hotel &Resort, Maldives, in Partnership with DarGlobal and Securitize



Trump International Hotel & Resort, Maldivesは、DarGlobalによる旗艦ホスピタリティ開発です。The Trump Organizationとの協業により創出されており、2030年の完成を予定しています。本リゾートには、約100棟の超高級ビーチヴィラおよび水上ヴィラが設けられる予定です。

初回のトークン化オファリングでは、対象となる適格投資家に対し、本開発におけるローン収益ストリームへのエクスポージャーを提供し、規制された証券の枠組みの下で固定利回りをもたらすことが見込まれています。

「私たちは、分散型金融を世界に開放するためにWorld Liberty Financialを設立しました。本日の発表により、当社はそのアクセスをトークン化された不動産へと拡張します」と、World Liberty Financialの共同創業者であるEric Trump氏は述べました。「適格な参加者が、Trump International Hotel & Resort, Maldivesのような象徴的な物件に参画できるのは今回が初めてです。今後、より多くの世界最高水準の資産をオンチェーン化していくにあたり、将来の取り組みに期待しています。」

「不動産は、効果的なトークン化が最も困難な資産クラスの一つとなっています」と、Securitizeの共同創業者兼CEOであるCarlos Domingo氏は述べました。「コンプライアンス、ガバナンス、市場構造を踏まえて設計されたスケーラブルなオンチェーン不動産商品は、世界的に高い需要が見込まれると当社は考えています。 WLFIとの本提携は、まさにそれを実現するためのものです。」

「これは不動産投資にとって画期的な出来事となります」と、DarGlobalのCEOであるZiad El Chaar氏は述べました。 「私たちは共に、開発段階の高品質不動産におけるローン収益持分について、適格投資家がアクセスし、取引し、最終的に流動性を獲得する方法を再考しています。」

本トークンは、改正後の1933年米国証券法に基づくレギュレーションDのルール506(c)に従った私募により提供される予定です。販売対象は、確認済みの適格投資家、またはレギュレーションSに基づくオフショア取引における米国外の者に限定されます。本トークンは米国連邦証券法または州証券法に基づく登録は行われず、譲渡制限の対象となります。

本オファリングは、適用される要件に従い、対応するパブリック・ブロックチェーン上で発行される予定です。

免責事項

The Trump Organizationおよびその関連会社は、本トークンの発行または販売促進を行っていません。関連主体は間接的な経済的利益のみを保有しており、「Trump」の名称は承認を意味するものではなく、ライセンス契約に基づき使用されています。

