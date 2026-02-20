阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、第98回選抜高等学校野球大会の開催期間において、甲子園歴史館で開催中の「センバツ企画展2026 二枚看板」のテーマに合わせて、各店舗自慢のメニューをアレンジした期間限定の絶品グルメを販売する「センバツグルメフェア～味の二枚看板～」を開催します。





本グルメフェアでは、対象グルメをご購入の方に、もれなくMBS『みんなの甲子園』の出演者たちが選ぶ『心に残るセンバツ名勝負 9選』のスコアボードがデザインされた「春の名勝負クリアファイル（全9種）」をプレゼントします！また、阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園eモール」でも、本グルメフェアと連動した抽選キャンペーンを開催します。

さらに、甲子園歴史館で開催中の「センバツ企画展2026 二枚看板」内では、MBS『みんなの甲子園』の出演者が選ぶ『心に残るセンバツ名勝負』のパネル展示を行います。

詳細は、次のとおりです。





【「センバツグルメフェア ～味の二枚看板～」】





1 期間

第98回選抜高等学校野球大会期間中（試合開催日に限る。）

※クリアファイルの配布予定数が無くなり次第終了となります。





2 内容

阪神甲子園球場内売店で、期間中に対象グルメを1商品ご購入ごとに、MBS「みんなの甲子園」の出演者の赤星憲広氏や、森本栄治アナウンサーや番組スタッフが選ぶ『心に残るセンバツ名勝負 9選』のスコアボードがデザインされた「春の名勝負クリアファイル（全9種）」のうち、1枚をプレゼントします。

※クリアファイルの種類はお選びいただけません。

※購入された対象商品の数に応じて、お会計時にクリアファイルをお渡しします。

例）一度のお会計で対象商品を3点ご購入の場合→クリアファイルを3枚プレゼント。





3 対象グルメ

各店舗自慢の人気メニュー同士を掛け合わせたグルメから、春らしい季節の食材や彩りで仕上げたグルメまで、絶品グルメが盛り沢山！





※価格は全て税込みです。





4 春の名勝負クリアファイル（全9種）

※一部のデザインは当時のスコアボードの形式と異なります。





【甲子園eモールキャンペーン】





阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園eモール」で、一度の会計で税込8,000円以上ご購入いただいた方の中から抽選で、30名様に赤星憲広氏、狩野恵輔氏、原口文仁氏の直筆サイン入り「春の名勝負クリアファイル」（※）をプレゼントします。

※センバツグルメでお渡しするものと同じものとなります。





1 期間

第98回選抜高等学校野球大会期間中





2 景品内容

赤星憲広氏、狩野恵輔氏、原口文仁氏、それぞれの直筆サインが1枚のクリアファイルに入った、春の名勝負クリアファイル（各人の直筆サイン入り）





3 参加条件

開催期間中、「甲子園eモール」で一度に8,000円（税込）以上をご購入された方





【MBS『みんなの甲子園』の出演者が選ぶ

『心に残るセンバツ名勝負』パネル展示】





甲子園歴史館で開催中の「センバツ企画展2026 二枚看板」内では、MBS『みんなの甲子園』の出演者が選ぶ『心に残るセンバツ名勝負』のうち、赤星憲広氏、狩野恵輔氏、原口文仁氏が選出した試合に関するパネル展示を、3月17日（火）から4月5日（日）まで開催します。





【開催期間】 3月17日（火）から4月5日（日）まで

【開催場所】 甲子園歴史館内「企画展コーナー」

【入場料】 甲子園歴史館入館料に含まれます（別途料金は不要）。





◆ 甲子園歴史館 営業のご案内 ◆

＜営業時間＞

10：00～18：00（2月は10：00～17：00）

選抜高等学校野球大会期間中（休養日含む）9：00～18：00

※入館は閉館時間の30分前まで。

※大会期間中、営業時間が延長となる場合があります。

＜休館日＞

月曜日（試合開催日、祝日を除く。）

※選抜高等学校野球大会期間中（休養日を含む。）の月曜日は開館。

＜入館料＞ おとな900円、高校生700円、こども500円（いずれも税込み）

＜場所＞ 甲子園プラス2階

＜お問合せ＞ 0798-49-4509（営業時間内に限る。）





