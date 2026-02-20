ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は2月25日(水)より、経路検索サービス「乗換案内」にて2026年春のJRグループ・第3セクター線のダイヤ改正に対応します(※1)。





ダイヤ改正サムネイル





JRグループおよび一部第3セクター線は、3月14日(土)にダイヤ改正を実施します。ジョルダンではこのダイヤ改正に伴う新ダイヤにいち早く対応し、 iOS/Android向けアプリおよびWEBサイト「乗換案内」にて経路検索・時刻表検索での対応を開始します。3月14日以降の日付で経路検索をおこなうと、対応後の経路・時刻が案内されます。

また、3月から4月にかけ予定されている、JR東日本をはじめとした各鉄道事業者の運賃・料金改定にも対応していますので、新生活のおでかけや通勤・通学の計画にも最適です。





(※1)予定のため、対応日は前後する場合がございます。





経路検索画面イメージ





■おもな対応内容

【ダイヤ改正等の対応】

● JRグループおよび第3セクター線の3月14日(土)ダイヤ改正

● JR西日本 有料座席サービス「うれしート」の設定線区・本数拡大

● JR北海道 特急全車指定席化

● 新駅「手柄山平和公園」(JR西日本)、「しきぶ」(ハピラインふくい)の開業





※ その他の私鉄等のダイヤ改正には順次対応予定です。詳しくは、ジョルダンHP「春のダイヤ改正情報 2026」( https://www.jorudan.co.jp/info/haru/ )をご参照ください。





【運賃・料金改定等の対応】

● JR東日本の3月14日(土)運賃改定、および改定に伴うJRグループ制度変更

● JRグループ「往復割引」廃止、「ジパング倶楽部」などの割引適用条件変更

● 3月から4月にかけて実施される各鉄道事業者の運賃改定

● JR北海道の座席指定料金改定、南海電鉄などの特急料金改定





※ 2026年春の鉄道運賃・料金改定への対応状況について詳しくは、ジョルダンHP「春のダイヤ改正情報 2026」( https://www.jorudan.co.jp/info/haru/ )内の「運賃・料金等の変更」をご参照ください。









■法人版をご利用のお客さまへ

法人版の対応予定については法人営業担当へお問い合わせください。





■製品・サービス概要

【iOSアプリ 「乗換案内」 】

対応OS ： iOS16.0以降

価格 ： 無料

(Plusモードを利用するには期間に応じたプランの購入が必要です)

入手方法： App Storeにて「乗換案内 ジョルダン」で検索





【Androidアプリ 「乗換案内」 】

対応OS ： Android10.0以降

価格 ： 無料

(Plusモードを利用するには期間に応じたプランの購入が必要です)

入手方法： Google Playにて「乗換案内 ジョルダン」で検索





【パソコン/スマートフォン向けWEBサイト 「乗換案内」 】

対応ブラウザ： Windows：Microsoft Edge(最新版)、Google Chrome(最新版)

macOS ： Safari(最新版)、Google Chrome(最新版)

価格 ： 無料

(PREMIUMを利用するには期間に応じたプランの購入が必要です)

URL ： https://www.jorudan.co.jp/





【スマートフォン向けWEBサイト 「乗換案内NEXT」 】

価格： 無料

(一部機能をご利用になるには期間に応じたプランの購入が必要です)

URL ： https://mb.jorudan.co.jp/os/norikae.cgi





「乗換案内」利用案内









(参考)

ジョルダンとは…

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。





・App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

・Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。









＜本件に関するお問合せ先＞

運用部 安田/野口

E-mail： norikae-web@jorudan.co.jp

※サービス内容についての問い合わせはメールにて対応します。