3 in 1スカルプクレンジングとダメージ防止を日常にリーフ＆ボタニクスのスカルプ・ヘアケア 3月2日新発売
松山油脂株式会社(所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：松山 剛己、以下、松山油脂)は、リーフ＆ボタニクスから「スカルプクレンジング」「モイストヘアオイル」「スムースヘアエマルジョン」を発売します。
リーフ＆ボタニクス ヘアケア
頭皮にたまりやすい老廃物を取り除くクレンジングを起点に「すこやかな頭皮と美しい髪」を目指すラインアップです。日常的に取り入れやすい使い心地と天然精油の香りも特長です。
髪の美しさを保つ「土台」づくりとして、ここ数年でスカルプケアが定着してきました。顔と頭皮を一体ととらえ、頭皮マッサージによって「顔まわりをすっきりさせたい」というニーズも高まっています。
新発売するリーフ＆ボタニクスのスカルプクレンジングは、頭皮ケア・シャンプー・トリートメントの3つの機能を1本に凝縮した3 in 1。ペースト状で、酸化した過剰な皮脂や汗、整髪料の残りなど落としきれずに蓄積しやすい老廃物や、不快なにおいの原因を吸着してすっきりと清潔に洗い上げます。泡立たないため、指で頭皮をしっかりマッサージできるのも特長です。乾かしたあとは髪がさらりとした質感に仕上がります。
モイストヘアオイルとスムースヘアエマルジョンは、すでにご愛用いただいているシャンプー・コンディショナーとセットで使うことで、髪の美しさをより引き出せるよう処方しました。
ヘアオイルは、つやがなくて広がりやすい髪やカラーリングをしている髪、重い質感が苦手な方におすすめ。髪をコーティングしてつるんとつややかな仕上がり、カラーの美しさもキープします。ヘアエマルジョンは、パサついて広がりやすい髪、枝毛や切れ毛が気になる髪、ヘアアイロンを使っている方におすすめ。さらりとまとまる髪に仕上げます。また、両方にダメージを防ぐγ-ドコサラクトンを配合。ヘアドライヤーやヘアアイロンの熱で髪の表面に密着し、うねりや広がりを抑えます。
香りは3種類の天然精油をブレンド。軽くてほんのり甘い柑橘系の香りになるよう、ライム油・ベルガモット果実油・アトラスシーダー木油をバランスよく組み合わせました。
リーフ＆ボタニクスの製品に共通しているのは、松山油脂が大切にしている「安全性と環境性、そして有用性のバランス」と「使い続けることができる品質と価格のバランス」です。また、「香りは合成香料ではなく天然精油」「合成着色料は使わない」というブランドの方針も守り続けています。
頭皮から毛先までスペシャルケアを日常に、自然に無理なく。スカルプクレンジング、モイストヘアオイル、スムースヘアエマルジョンは、頭皮と髪をすこやかに保つことを通して、豊かでおだやかな日常に寄り添います。
【製品概要】
ブランド名： LEAF&BOTANICS(リーフ＆ボタニクス)
製品名 ： スカルプクレンジング 200g 1,870円
モイストヘアオイル 90mL 1,870円
スムースヘアエマルジョン 115mL 1,760円
※価格はすべて税込表示です。
成分 ： パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用
発売日 ： 2026年3月2日(月)一般発売
URL ： https://store.matsuyama.co.jp/pages/leafandbotanics
【会社概要】
企業名 ： 松山油脂株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 松山 剛己(まつやま つよし)
所在地 ： 〒131-0042 東京都墨田区東墨田2丁目17番8号
設立 ： 1930年6月27日(創業1908年)
事業内容： 透明石けん・化粧石けん・スキンケア製品の製造販売
URL ： https://www.matsuyama.co.jp/
【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】
松山油脂株式会社 お客様窓口
TEL： 0120-800-642
URL： https://www.matsuyama.co.jp/contact2