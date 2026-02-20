松山油脂株式会社(所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：松山 剛己、以下、松山油脂)は、リーフ＆ボタニクスから「スカルプクレンジング」「モイストヘアオイル」「スムースヘアエマルジョン」を発売します。





リーフ＆ボタニクス ヘアケア









頭皮にたまりやすい老廃物を取り除くクレンジングを起点に「すこやかな頭皮と美しい髪」を目指すラインアップです。日常的に取り入れやすい使い心地と天然精油の香りも特長です。





髪の美しさを保つ「土台」づくりとして、ここ数年でスカルプケアが定着してきました。顔と頭皮を一体ととらえ、頭皮マッサージによって「顔まわりをすっきりさせたい」というニーズも高まっています。





新発売するリーフ＆ボタニクスのスカルプクレンジングは、頭皮ケア・シャンプー・トリートメントの3つの機能を1本に凝縮した3 in 1。ペースト状で、酸化した過剰な皮脂や汗、整髪料の残りなど落としきれずに蓄積しやすい老廃物や、不快なにおいの原因を吸着してすっきりと清潔に洗い上げます。泡立たないため、指で頭皮をしっかりマッサージできるのも特長です。乾かしたあとは髪がさらりとした質感に仕上がります。





モイストヘアオイルとスムースヘアエマルジョンは、すでにご愛用いただいているシャンプー・コンディショナーとセットで使うことで、髪の美しさをより引き出せるよう処方しました。





ヘアオイルは、つやがなくて広がりやすい髪やカラーリングをしている髪、重い質感が苦手な方におすすめ。髪をコーティングしてつるんとつややかな仕上がり、カラーの美しさもキープします。ヘアエマルジョンは、パサついて広がりやすい髪、枝毛や切れ毛が気になる髪、ヘアアイロンを使っている方におすすめ。さらりとまとまる髪に仕上げます。また、両方にダメージを防ぐγ-ドコサラクトンを配合。ヘアドライヤーやヘアアイロンの熱で髪の表面に密着し、うねりや広がりを抑えます。





香りは3種類の天然精油をブレンド。軽くてほんのり甘い柑橘系の香りになるよう、ライム油・ベルガモット果実油・アトラスシーダー木油をバランスよく組み合わせました。





リーフ＆ボタニクスの製品に共通しているのは、松山油脂が大切にしている「安全性と環境性、そして有用性のバランス」と「使い続けることができる品質と価格のバランス」です。また、「香りは合成香料ではなく天然精油」「合成着色料は使わない」というブランドの方針も守り続けています。





頭皮から毛先までスペシャルケアを日常に、自然に無理なく。スカルプクレンジング、モイストヘアオイル、スムースヘアエマルジョンは、頭皮と髪をすこやかに保つことを通して、豊かでおだやかな日常に寄り添います。









【製品概要】

ブランド名： LEAF&BOTANICS(リーフ＆ボタニクス)

製品名 ： スカルプクレンジング 200g 1,870円

モイストヘアオイル 90mL 1,870円

スムースヘアエマルジョン 115mL 1,760円

※価格はすべて税込表示です。

成分 ： パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 ： 2026年3月2日(月)一般発売

URL ： https://store.matsuyama.co.jp/pages/leafandbotanics









【会社概要】

企業名 ： 松山油脂株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 松山 剛己(まつやま つよし)

所在地 ： 〒131-0042 東京都墨田区東墨田2丁目17番8号

設立 ： 1930年6月27日(創業1908年)

事業内容： 透明石けん・化粧石けん・スキンケア製品の製造販売

URL ： https://www.matsuyama.co.jp/









【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

松山油脂株式会社 お客様窓口

TEL： 0120-800-642

URL： https://www.matsuyama.co.jp/contact2