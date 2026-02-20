株式会社パジャ・ポス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：池本克之)は、2026年4月21日(火)、経営者・決裁者限定の実践型イベント「アライアンス・マッチング大会 2026」を開催いたします。





本大会は、単なる交流・情報交換の場ではありません。"協業を売上に変える"ことを前提とした、実装型経営戦略イベントです。









■実行で結果を出してきたプロ経営者・池本克之について

本大会の主催者・池本克之は、組織学習経営を軸に、事業成長を実装してきたプロ経営者・経営コンサルタントです。





・組織変革を数多く実行

・上場企業の経営幹部として企業成長に貢献

・赤字企業の黒字化

・営業改革による売上大幅改善

・アライアンスを活用した新規売上創出

を多数実行してきました。





また、ドクターシーラボ、ネットプライス(現：BEENOS)においては、経営幹部として事業成長・上場プロセスに深く関与。

企業価値向上と資本市場戦略の両面に精通するプロ経営者として活動しています。





これまで1,000社以上のコンサルティング実績があり、経営面での実務に関与し、経営再建・V字回復を実現した企業も多数です。理論だけではなく、現場で数字を作ってきた経営経験者であることが最大の強みです。





著書出版、経営専門メディア掲載、セミナー登壇実績も多数あり、経営者層から高い支持を得ています。





プロ経営者・池本克之画像





■なぜ今、アライアンスなのか

市場環境の変化が加速する中、単独成長の限界は明らかです。





・商品力はあるが販路がない

・営業力はあるが独自性が弱い

・顧客基盤はあるが次の商品がない





こうした課題を自社単独で解決するには、時間とコストがかかります。一方、戦略的アライアンスは、最短距離で売上を拡大させる経営手法です。

しかし、協業は設計を誤れば失敗します。収益構造・役割分担・責任範囲・契約論点を事前に整理しなければ、後に摩擦が生まれます。

そこで本大会は、成功する"設計"まで踏み込むことを目的としています。









■本大会の本質

「出会い」ではなく「合意」をつくる

一般的なマッチングイベントとの決定的な違いは以下の点です。





・決裁者限定参加

・1日で複数の具体商談が可能

・協業スキーム設計まで踏み込むフォーマット

・池本克之によるセミナー





「本当に利益は出るのか」

「どこで揉める可能性があるのか」

「契約前に詰めるべき論点は何か」





これらを、その場で整理します。単なる紹介の場ではなく、収益化前提の合意形成の場です。





アライアンスマッチング会場画像





■参加することで得られる価値

本大会は、成果創出を目的としています。

参加企業が得られる主な価値は次の通りです。





1.協業成功確率の向上

第三者視点による収益設計で、失敗リスクを低減。





2.意思決定のスピード向上

決裁者同士だからこそ、その場で方向性が決まる。





3.時間コストの圧縮

通常数ヶ月かかる協業検討を、1日で加速。





4.自社価値の再定義

ホストプレゼンとフィードバックにより、自社の強みが明確化。





5.長期的パートナーの獲得

温度感の合う経営者との実質的な関係構築。









■参加対象

本大会は、単なる情報交換や人脈づくりを目的としたイベントではありません。

協業を前提に、事業を推進する意思を持つ企業を対象としています。





以下のような課題・意欲をお持ちの企業にご参加いただきたいと考えています。





・新規販路を、時間をかけずに開拓したい

・自社商品・サービスを、他社のチャネルで展開したい

・共同商品・共同サービスを立ち上げたい

・代理店モデル・パートナーモデルを構築したい

・顧客基盤を相互に活用し、LTVを高めたい

・コンテンツ × システムなど、異なる強みの掛け算を生み出したい





業種は問いません。

協業を「検討」ではなく「実行」まで進める覚悟のある企業を対象とします。









■こんな会社に参加してほしい

本大会で成果を出す企業には、共通する特徴があります。





・意思決定が早く、その場で方向性を決められる

・自社の強み・提供価値を言語化できている

・「何を得るか」だけでなく「何を提供できるか」を考えられる

・具体的な協業テーマ、もしくは仮説を持っている

・決まったことを実行に移す推進力がある





一方で、以下のような企業の参加はご遠慮いただいています。





＜ご遠慮いただきたい企業＞

・情報収集や勉強のみを目的とした参加

・名刺交換を主目的とした参加

・当日その場で意思決定ができる決裁者が不在

・価格競争を前提とした協業を想定している





本大会が目指すのは、「今日会った相手と、来週には動き出せる関係性」です。





アライアンスマッチング会場(2)画像





■開催概要

名称 ： アライアンス・マッチング大会 2026

主催 ： 株式会社パジャ・ポス

開催日： 2026年4月21日(火)

13:30～18:30(受付13:00～)、懇親会18:30～20:00

会場 ： 東京都内(参加確定後に案内いたします)

定員 ： 15社限定(1社2名まで)

参加費： 33,000円(税込)

※本イベントは、事前審査制となります。





▼当日のタイムスケジュール(予定)

13:00～ 受付開始

13:30～14:00 第1部セミナー「失敗しないアライアンスとは」

14:00～15:00 ホストプレゼンテーション(各社発表)

15:00～17:20 アライアンス・マッチング大会

・個別商談

・スキーム設計

・合意形成

17:30～18:20 第2部セミナー「最短ルートで課題を解決する方法」

18:30～20:00 懇親会(セミナールーム)









■申込方法・参加までの流れ

1.申込フォームよりエントリー

https://myasp.pajaposs.com/p/r/zgME1jZT

2.参加費のお支払い

3.事務局にて審査のうえ、参加確定メールを送付

※審査結果により参加をお断りする場合がございます。

その場合は参加費を返金いたします。

4.事前課題シートのご提出

5.当日参加









■キャンセルポリシー(予定)

開催8日前まで： 全額返金

7日前～前日 ： 参加費の50％

当日 ： 返金不可





※詳細は申込規約をご確認ください。









■お問い合わせ

株式会社パジャ・ポス

担当： 小笠原

mail： gurucon@pajaposs.com