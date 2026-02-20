株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年3月7日(土)より、大人気TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボキャンペーンを開催いたします。

開催概要

■開催期間:2026年3月7日(土)～2026年3月29日(日)■開催店舗:全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設HPをご確認ください。■開催内容:・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■2026年3月7日(土)より順次登場予定

※数量限定。無くなり次第、終了となります。※対象店舗は特設HPをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗:全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE※対象店舗は特設HPをご確認ください。■キャンペーン内容:対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入をスタッフが確認できると、｢写輪眼ぷっくりシール(全2種)｣をランダムで1つ進呈いたします。※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。無くなり次第、終了となります。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に、｢写輪眼ぷっくりシールセット(全2種)｣をプレゼントいたします。■応募期間:2026年2月20日(金)～3月6日(金)■公式X :https://x.com/GENDA_GiGO応募規約:https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『NARUTO-ナルト-』とは

「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。

著作権表記

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン公式HP

https://campaign.gendagigo.jp/2603/naruto/