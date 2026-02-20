ＪＡ全農は、東京都・大阪府の直営飲食店舗（３店舗）で、３月１日（日）～４月２５日（土）までの間、「宮城県産 和牛とお米のフェア」を開催します。各店舗では、期間替わりで全国各地の銘柄和牛と銘柄米を提供しており、今回は宮城県より「仙台牛」とブランド米の「ひとめぼれ」をお届けします。「仙台牛」は、口当たりが良くやわらかな食味、まろやかな風味と豊かな肉汁が特徴です。「ひとめぼれ」は、粘り・つや・うまみ・香りのトータルバランスが良く、誕生から３０年以上愛され続けてきたブランド米です。フェアでは、「仙台牛」を使用した特別メニューや、すべてのご飯を「ひとめぼれ」で提供します。なお、フェアで使用する「仙台牛」や「ひとめぼれ」等の宮城県産食材は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「タウンショップみやぎ」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c2201）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年３月１日（日）～４月２５日（土）２．実施店舗：※詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/shop/をご覧ください（１）みのる食堂 三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）（２）和牛とごはん焼肉じゅん 枚方市役所前店（大阪府枚方市大垣内町１-４-１０）（３）和牛とごはん焼肉じゅん 大阪ドームシティ店（大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２-１４）