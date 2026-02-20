株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、2026年2月20日(金)、三重県桑名市にGiGO(ギーゴ)のクレーンゲーム専門店「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」をグランドオープンいたします。

「GiGOクレーンゲームオアシス」が桑名市にオープン！気軽に遊べる“10円プレイコーナー”も

三重県桑名市の大型商業施設「イオンモール桑名」に、GiGOのクレーンゲーム専門店として5店舗目となる「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」がオープンいたします。ファッション・飲食・サービスなど約150の専門店や映画館を備えた「イオンモール桑名」は、3,800台分の駐車場も完備し、車でのアクセスも便利です。「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」の営業面積は740坪。243台のクレーンゲームを設置し、人気キャラクターの景品をはじめ、日用品・食品・お菓子など幅広い景品をラインナップ。“10円プレイコーナー”や“取れすぎ注意!!!コーナー”、フックで輪を狙う設定など遊びのバリエーションも豊富で、お子様連れの方やクレーンゲーム初心者の方でも気軽に遊んでいただけます。様々なクレーンゲームに挑戦して「景品を獲得する楽しさ」を、存分に味わっていただけます。また、プレイの合間に一息つけるレストスペースでは、クレーンゲームでゲットしたお菓子をその場でお召し上がりいただけます。施設全体にはクレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれるGiGOクレーンゲームオアシスのオリジナルキャラクターがデザインされています。リーダーのライオン「ぎごまる」をはじめ、カバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターが空間を華やかに彩ります。ゲームに加えて様々なイベントも企画しており、何度来ても長時間でも楽しんでいただける、GiGOの滞在型クレーンゲームの“オアシス”です。

クレーンゲームをより楽しくサポートするGiGOクレーンゲームオアシスのオリジナルキャラクター

クレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれるGiGOクレーンゲームオアシスのオリジナルキャラクター。リーダーであるライオンの「ぎごまる」やカバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターがクレーンゲームのオアシスを華やかに彩ります。

お笑い芸人「バンビーノ」が「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」イメージキャラクターに就任！

動物姿の代表的なネタ「ダンソン」を持つお笑い芸人「バンビーノ(吉本興業所属)」は、昨年2025年10月から「GiGOクレーンゲームオアシス」4店舗のイメージキャラクターに就任しております。今回も引き続き、同店のイメージキャラクターに就任。「バンビーノ」をモチーフにした描き下ろしキャラクターと「ぎごまる」のコラボや、来店イベント、さらに2月13日(金)から東海テレビ・三重テレビで放映されているCMなどで「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」を盛り上げます。

■「バンビーノ」コラボクレーンゲーム

全国の「GiGOクレーンゲームオアシス」4店舗と同様に、「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」でも、お笑い芸人「バンビーノ」のコラボクレーンゲームを展開いたします。「バンビーノ」おなじみのネタ「二―ブラ」にちなんだクレーンゲームをお楽しみいただけます。

オープン記念イベントや週替わりイベントを開催

「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」のオープンを記念して、様々なイベントを開催いたします。参加はすべて無料です。お気軽にご参加ください。

■お笑い芸人「バンビーノ」ステージ

「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」では、「バンビーノ」によるステージ、豪華景品があたる抽選会をお楽しみいただきます。

日時：2026年3月7日(土)14:00～詳細は店舗公式Xをご確認ください。https://x.com/GiGO_CGOkuwana

■ぎごまる着ぐるみグリーティング

GiGOクレーンゲームオアシスオリジナルキャラクターのリーダー、ライオンの「ぎごまる」に会える！毎月行われるキャラクターグリーティングに、ぜひご参加ください。

「ぎごまる」登場日時：2月20日(金)～23日(月・祝)、28日(土)①13:00～13:15 ②15:00～15:153月1日(日) ①13:00～13:15 ②15:00～15:15※詳細は店舗公式Xをご確認ください。https://x.com/GiGO_CGOkuwana

■誰でも参加できる「おかしくばり」イベント

各日10:00から「先着500名様」限定で「おかしくばり」イベントを開催いたします。無料で参加いただけます。

「おかしくばり」日時：2月20日(金)／2月・3月の土日・祝日いずれの日も10:00から実施いたします。※各日500個限定。なくなり次第、終了となります。

「GiGOクレーンゲームオアシス イオンモール桑名」概要

●住所：三重県桑名市新西方1-22 イオンモール桑名3番街1階●アクセス：電車： 近鉄名古屋線・JR関西本線「桑名」駅より三交バス「イオンモール桑名経由 大山田団地行き」 「イオンモール桑名経由 桑名ネオポリス行き」乗車、「イオンモール桑名口」バス停下車車： 東名阪自動車道「桑名東I.C」「桑名I.C」より約5分 伊勢湾岸自動車道「湾岸桑名I.C」より約10分 駐車場3,800台●営業時間：10:00～22:00 ●営業面積：740坪●設置台数：合計260台 クレーンゲーム/227台、10円クレーンゲーム/16台、キッズライド/17台、 カプセルトイ自販機/315面●店舗URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/CGO-kuwana/●GiGOクレーンゲームオアシス特設ホームページURL： https://contents.gendagigo.jp/cranegame-oasis/●店舗X：https://x.com/GiGO_CGOkuwana●電子マネー：非対応●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。