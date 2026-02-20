こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AYA(あや)世代のがん患者向けパンフレットをご活用ください
「15歳〜30歳代でがんと診断されたあなたへ がんの治療と暮らしを支える制度ガイド」を配布
厚生労働省では、このたび、AYA世代（Adolescent and Young Adult：15〜39歳）のがん患者が、適切な支援制度やサービスにつながるための契機となる広報資材として、パンフレット「15歳〜30歳代でがんと診断されたあなたへ がんの治療と暮らしを支える制度ガイド」を作成しました。
本パンフレットは、厚生労働科学研究「小児・AYA世代のがん経験者の健康アウトカムの改善及び根治困難ながんと診断されたAYA世代の患者・家族の生活の質の向上に資する研究」における実態調査において、AYA世代のがん患者は経済的負担が大きく、療養にあたっての手当が必要である、などの結果が出たことを受けて、現行の支援制度の活用を推進するために作成したものです。
国立研究開発法人国立がん研究センターと厚生労働科学研究班の監修のもと、AYA世代がん患者の治療と暮らしを支えるための各種支援制度や相談窓口等についてまとめています。
AYA世代のがん患者本人による利用のほか、がん相談支援センターがん専門相談員が行う相談支援における情報提供資材、医療従事者（医師、看護師等）による配布、医療機関内の情報コーナー等への配架、自治体における活用等を想定しています。
本パンフレットは、以下のウェブページからダウンロードすることができます。
・がん対策情報：AYA世代（思春期・若年成人）のページ（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490_00007.html
※こちらのページには、パンフレットに掲載しきれていない各種制度の関連URL等も掲載しています。
【参考情報】
・がんに関する情報サイト：がん情報サービス（国立研究開発法人国立がん研究センター）
https://ganjoho.jp/public/index.html
本件に関するお問合わせ先
健康・生活衛生局 がん・疾病対策課
