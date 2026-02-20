¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×2026Ç¯1·î Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¿ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
Á°Ç¯Èæ²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¤â¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤ËÂ³¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë2²¯±ßÂæ¤ËÅþÃ£¡£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶è¡×¤Î+51.13¡ó¤Ç¡¢Æ±Ä´ºº³«»Ï°Ê¹ß½é¤Î¼ó°Ì³ÍÆÀ¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¡ßWEB¡ß¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç Ä¾Ìé¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎÊÝÍ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢2025Ç¯12·î¤ÎÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁê¾ì¤òÄ´ºº¡£ÄÚÃ±²Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë70Ö¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡×*1¤È²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì20·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²áµî10Ç¯´Ö¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¡¢¤ª¤è¤Ó1Ç¯Á°¤«¤é¤Î²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤òÉ½¤¹¡ÖÆÍîÎ¨¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(2026Ç¯1·î)¡Û
¡ÚÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(2026Ç¯1·î)¡Û
¡ÚÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(2026Ç¯1·î_3¡¦5¡¦10Ç¯Á°Èæ³Ó)¡Û
1°Ì ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡§2²¯2,003Ëü±ß¡Äº£·î¤â2²¯2ÀéËü±ßÂæ¤ò°Ý»ý¤·¡¢7¥ö·îÏ¢Â³¤Ç2²¯±ßÂæ¤òÃ£À®¡£
2°Ì ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡§2²¯237Ëü±ß¡ÄËÜÄ´ºº»Ë¾å½é¤Î2²¯±ßÂæ¤ËÅþÃ£¡£
¡üÅìµþ23¶è°Ê³°¤Ç¤â¤Ã¤È¤â²Á³Ê¤Î¹â¤«¤Ã¤¿»Ô¶è
10°Ì ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡§8,844Ëü±ß
¡ü10Ç¯Á°(2016Ç¯1·î)¡¢5Ç¯Á°(2021Ç¯1·î)¡¢3Ç¯Á°(2023Ç¯1·î)¤«¤é¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤ÎÆÃµ»ö¹à(¾å°Ì10·ï)
¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤¬¡¢Àè·î¤Ë°ú¤Â³¤¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈæ³ÓÃ±°Ì¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
10Ç¯Á°Èæ³Ó¡§¡ÜÌó202%¡¢5Ç¯Á°Èæ³Ó¡§¡ÜÌó144%¡¢3Ç¯Á°Èæ³Ó¡§¡ÜÌó113%
¡ü¿äÄê²Á³Ê100°Ì°ÊÆâ¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×
(ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¿¹Ã¿®¡¿ËÌÎ¦¡¿»Í¹ñ¡¿Ãæ¹ñ¤Ï100°Ì¤Þ¤Ç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ê¤·)
¡ÚÅì³¤¡Û
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡Ê58°Ì¡Ë¡§4,164Ëü±ß
¡ÚËÌ´ØÅì¡Û
°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ê94°Ì¡Ë¡§3,201Ëü±ß
¡Ú¶áµ¦¡Û
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è (10°Ì¡Ë¡§8,844Ëü±ß
¡Ú¶å½£¡¦²Æì¡Û
²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃ«Ä®¡Ê40°Ì¡Ë¡§5,060Ëü±ß
1°Ì¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶è : ÆÍîÎ¨ +51.13%
70Ö´¹»»¿äÄê²Á³Ê¤ÎÁ°Ç¯Èæ1°Ì¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¤Ç¡¢¡Ü5,973Ëü±ß¡£
¡ü100°Ì°ÊÆâ¤Î»Ô¶è¤Î³ä¹çÃÏ°èÊÌTOP5
ÅìµþÅÔ¡§31%¡¢ÂçºåÉÜ¡§14%¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡§12%¡¢ºë¶Ì¸©¡§10%¡¢µþÅÔÉÜ¡¦ÀéÍÕ¸©¡§5¡ó
¡üÆÍîÎ¨100°Ì°ÊÆâ¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶è¡Ê1°Ì)¡§+51.13%
¡ÚÅìËÌ¡Û
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¼ãÎÓ¶è¡Ê23°Ì)¡§+19.41%
¡Ú¹Ã¿®±Û¡Û
¿·³ã¸©Æîµû¾Â·´ÅòÂôÄ®¡Ê2°Ì¡Ë¡§+48.62%
¡ÚËÌ´ØÅì¡Û
ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡Ê39°Ì¡Ë¡§+15.14%
¡Ú°ìÅÔ»°¸©¡Û
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ê3°Ì¡Ë¡§+41.88%
¡ÚÅì³¤¡Û
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡Ê19°Ì¡Ë¡§+21.34%
¡ÚËÌÎ¦¡Û
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡Ê11°Ì¡Ë¡§+26.18%
¡Ú¶áµ¦¡Û
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡Ê7°Ì¡Ë¡§+30.18%
¡ÚÃæ»Í¹ñ¡Û
»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¡Ê9°Ì¡Ë¡§+14.44%
¡Ú¶å½£¡¦²Æì¡Û
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¡Ê6°Ì¡Ë¡§+30.36%
*1 Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇäÍúÎò¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡ÖÄÚÃ±²Á¡×¤ò»»½Ð¤·¡¢70Ö¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¿äÄê²Á³Ê¡£
¢¨2026Ç¯2·î10Æü¸½ºß¤Î¼«¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê»»½Ð¡£¢¨²Á³ÊÊÔ¡¦ÆÍîÎ¨ÊÔ¤È¤â¤Ë°ìËü±ßÌ¤Ëþ¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡£Ã±°Ì¤ÏËü±ßÉ½µ¡£
¢¨¿äÄê²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2026Ç¯1·î¤ÎÈÎÇä·ï¿ô¤¬30·ï°Ê¾å¤¢¤ë459Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¡¢1Ç¯Á°Èæ³ÓÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÁ°Ç¯(2025Ç¯1·î)¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿ÆÍîÎ¨¤«¤é¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î¤È2025Ç¯1·î¤ÎÈÎÇä·ï¿ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì30·ï°Ê¾å¤¢¤ë283Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÄ´ººÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÁ´¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤Î¥Ç¡¼¥¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=272
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼ Ä´¤Ù¡Û¤ÈÌÀµ¤·¡¢²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÁÞÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mansion-review.jp/
