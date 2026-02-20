こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
コスモスイニシア、女性活躍推進企業として「えるぼし認定」３段階目を取得
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、代表取締役社長：郄智亮大朗）は、厚生労働省が定める女性の活躍推進に関する取組が評価され、「えるぼし認定(３段階目)」を取得しました。
■えるぼし認定とは
一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組で、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの評価基準すべてにおいて認定基準を満たし、実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。
【参考】厚生労働省HP「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000594317.pdf
当社は、2014年から「効率性と創造性」をキーワードに、従業員全体の生産性向上を目指した“Work Style Innovation”（以下、「WSI」）を掲げ、働き方改革を進めてきました。その結果、性別や年代、ライフステージに関わらず、時間的制約のある従業員でも安心して働くことができる環境を整備することができました。また2020年以降 は“WSI2.0”とし、副業制度の導入なども行いました。
現在は、働き方改革をさらに推進するとともに、女性活躍推進を経営戦略の重要テーマと位置づけ、女性が継続的に働くだけでなく、さまざまな領域で活躍が見られる状態を目指し施策を進めています。引き続き、「ジェンダーやライフステージにかかわらず安心してチャレンジできる組織風土の中で成長する機会が提供され、誰もが、より一層活躍できる企業へ」をスローガンに、性別に関わらず誰もが活躍していける会社づくりを目指す「コスモスイニシアらしいジェンダーフリーを考えるプロジェクト」の推進等を通じて、人的資本の強化および従業員が長く安心していきいきと働ける環境づくりに取り組んでまいります。
■ 評価された各指標に対する結果（直近事業年度）
採用・・・直近の事業年度における通常の労働者に占める女性労働者の割合 当社57.3％（産業平均値33.3％）
継続就業・・・女性の通常の労働者の平均継続勤務年数
当社10.9年（産業平均値8.7年）
労働時間等の働き方・・・無期雇用かつフルタイム社員の2024年度の月間平均法定外労働時間 当社16.5時間
管理職比率・・・管理職に占める女性労働者の割合
当社21.9％（産業平均10.9％）
多様なキャリアコース・・・
派遣社員・アルバイトからプロ社員への登用5名、
キャリアアップに資する雇用管理区分間の転換12名、
30歳以上の女性を正社員として23名採用
■ 当社の取り組みについて
当社は「多様な人材の活躍推進」「自ら成長の機会を獲得し、キャリア選択ができる仕組み」「従業員が躍動できる職場づくり」を柱に、人材の成長と活躍を後押しする多面的な取り組みを展開しています。
多様な人材が、自分らしく輝き、躍動できる職場づくり
https://www.cigr.co.jp/sustainability/diversity/
女性活躍推進の取り組み
https://www.cigr.co.jp/sustainability/diversity/genderless/
男性の育休取得の紹介記事
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/ikuji/
「コスモスイニシアらしいジェンダーフリーを考えるプロジェクト」のプロジェクトオーナー・執行役員の木下修文の育休取得について、当社オウンドメディア「COSMOStyle」で紹介しています。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/02/lnintei/
執行役員兼経営管理本部総務人事部門 部門長 木下修文（右）と人事部人事課課長 和田朋美（左）
■えるぼし認定とは
一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組で、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの評価基準すべてにおいて認定基準を満たし、実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000594317.pdf
当社は、2014年から「効率性と創造性」をキーワードに、従業員全体の生産性向上を目指した“Work Style Innovation”（以下、「WSI」）を掲げ、働き方改革を進めてきました。その結果、性別や年代、ライフステージに関わらず、時間的制約のある従業員でも安心して働くことができる環境を整備することができました。また2020年以降 は“WSI2.0”とし、副業制度の導入なども行いました。
現在は、働き方改革をさらに推進するとともに、女性活躍推進を経営戦略の重要テーマと位置づけ、女性が継続的に働くだけでなく、さまざまな領域で活躍が見られる状態を目指し施策を進めています。引き続き、「ジェンダーやライフステージにかかわらず安心してチャレンジできる組織風土の中で成長する機会が提供され、誰もが、より一層活躍できる企業へ」をスローガンに、性別に関わらず誰もが活躍していける会社づくりを目指す「コスモスイニシアらしいジェンダーフリーを考えるプロジェクト」の推進等を通じて、人的資本の強化および従業員が長く安心していきいきと働ける環境づくりに取り組んでまいります。
■ 評価された各指標に対する結果（直近事業年度）
採用・・・直近の事業年度における通常の労働者に占める女性労働者の割合 当社57.3％（産業平均値33.3％）
継続就業・・・女性の通常の労働者の平均継続勤務年数
当社10.9年（産業平均値8.7年）
労働時間等の働き方・・・無期雇用かつフルタイム社員の2024年度の月間平均法定外労働時間 当社16.5時間
管理職比率・・・管理職に占める女性労働者の割合
当社21.9％（産業平均10.9％）
多様なキャリアコース・・・
派遣社員・アルバイトからプロ社員への登用5名、
キャリアアップに資する雇用管理区分間の転換12名、
30歳以上の女性を正社員として23名採用
■ 当社の取り組みについて
当社は「多様な人材の活躍推進」「自ら成長の機会を獲得し、キャリア選択ができる仕組み」「従業員が躍動できる職場づくり」を柱に、人材の成長と活躍を後押しする多面的な取り組みを展開しています。
多様な人材が、自分らしく輝き、躍動できる職場づくり
https://www.cigr.co.jp/sustainability/diversity/
女性活躍推進の取り組み
https://www.cigr.co.jp/sustainability/diversity/genderless/
男性の育休取得の紹介記事
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/ikuji/
「コスモスイニシアらしいジェンダーフリーを考えるプロジェクト」のプロジェクトオーナー・執行役員の木下修文の育休取得について、当社オウンドメディア「COSMOStyle」で紹介しています。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
以 上
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/02/lnintei/