サイバーセキュリティクラウド、「IIJ Partner of the Year 2025」において「Partner of the Year」を受賞
〜クラウド型WAF『攻撃遮断くん』の実績とIIJ GIOを活用した協業が評価〜
グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下「当社」）は、株式会社インターネットイニシアティブ（以下、IIJ）が主催する「IIJ Partner of the Year 2025」において、大賞である「Partner of the Year」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。
■受賞理由
「IIJ Partner of the Year」は、IIJサービスに関する高度な専門性とノウハウを持ち、お客様のIT環境実現のニーズに的確に応えるソリューションを提供しているパートナー企業の中から、この一年特に優れた実績を残し、お客様の厚い信頼を獲得したパートナー企業を表彰するアワードです。
当社の『攻撃遮断くん』は、SaaS型WAF市場において3年連続売上シェアNo.1の実績を有し、国内の企業・官公庁・金融機関・EC事業者など幅広い分野で導入されています。加えて、IIJのクラウドサービス基盤「IIJ GIO」を活用し、クラウド基盤と高度なセキュリティサービスの強みを掛け合わせた協業モデルを推進してきた取り組みが高く評価され、今回の受賞に至りました。
今後もIIJとの連携を一層強化し、クラウド基盤とセキュリティ技術の融合を通じて、お客様にとって安全かつ持続可能なIT環境の実現に引き続き貢献してまいります。
■IIJ について
株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ） は、1992 年に設立され、1994 年に国内初の本格的なインターネット接続サービスを開始しました。現在、IIJ グループは約 16,000 社の国内外企業に対し、インターネット接続、クラウド、セキュリティに加え、IoT や動画配信、さらにシステム構築や運用アウトソーシングなど総合的なネットワーク・ソリューションを提供しています。また個人向け通信サービス「IIJmio」を展開しています。IIJ に関する詳細は https://www.iij.ad.jp/ をご覧ください。
■ クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について（https://www.shadan-kun.com/）
クラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、情報漏えいやサービス停止などからWebサーバ・Webサイトを守るクラウド型Webセキュリティサービスです。ディープラーニング（深層学習）を用いた攻撃検知AIエンジン“Cyneural”を活用し、一般的な攻撃の検知はもちろん、未知の攻撃の発見、誤検知の発見を高速に行うとともに、世界有数の脅威インテリジェンスチーム“Cyhorus”により、最新の脅威にもいち早く対応します。クラウドWAF売上シェアで国内1位（※1） を獲得し、企業規模を問わずご利用いただいています。
※1富士キメラ総研「2025ネットワークセキュリティビジネス調査総覧 市場編」
本件に関するお問合わせ先
本リリースに関する報道関係のお問い合わせ
株式会社サイバーセキュリティクラウド 広報
TEL：03-6416-9996 MAIL：pr@cscloud.co.jp
関連リンク
クラウド型WAF『攻撃遮断くん』
https://www.shadan-kun.com/
