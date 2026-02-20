「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏）キャラクター「にゃーが」のLINE絵文字が初登場

「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏） 猫のキャラクター「にゃーが」のLINE絵文字が 2月22日の猫の日にあわせて初登場！ かわいい表情で動く「にゃーが」がたくさんの全32種類 イラスト素材は公式Webサイトで無料開放も実施！

長崎県は、県の魅力やチャレンジを発信する「長崎の変」プロジェクト（クリエイティブプロデューサーは福山雅治さん）の公式キャラクター「にゃーが」のLINEスタンプ第3弾を2月22日（にゃんにゃんにゃんの日）の猫の日にあわせて、2月20日（金）に配信します。

スタンプバージョンの「にゃーが」は通常バージョンと違ったテイストのかわいらしいデザインで、第3弾となる今回は初のアニメーション絵文字です。

イラストの素材は「長崎の変」の公式Ｗｅｂサイトから無料でダウンロードすることができ、プライベートはもちろん、商品のパッケージなどにも利用することが可能です。

フリーダウンロードページ：https://nagasakinohen.jp/download/chara_emoji/





「にゃーが」LINE絵文字（一部）

「にゃーが」LINE絵文字の概要

【配信日】2026年2月20日（金）から販売開始

【内 容】全32種類

【価 格】LINE STORE 250円（100コイン）

LINEアプリ 300円（100コイン）

【リンク】https://line.me/S/emoji/?id=69969e7b26782733e6b59c62

（参考）LINEスタンプ第1弾

配信日：2025年2月21日

リンク：https://store.line.me/stickershop/product/29492605/ja

LINEスタンプ第2弾

配信日：2025年9月22日

リンク：https://line.me/S/sticker/31645652

「長崎の変」の取組

「長崎の変」とは、長崎県の関係人口の創出・拡大につながるよう、長崎に興味・関心を持ってもらうことを目的に、長崎出身である福山雅治さんがクリエイティブプロデューサーとなり、新しい変化やチャレンジを応援し、その魅力を発信するプロジェクトで、2021年3月からスタートしています。

「にゃーが」は本プロジェクトのキャラクターで、長崎のことがとっても大好きな猫。「長崎の変」を起こすことを呼びかけ、魅力発信のお手伝いをしています。シロ、サバトラ、トラ、クロ、ミケの5つのバージョンがあり、一般公募により命名された、「にゃーが・さき・にゃいす・チェンジ・せにゃ・スマイル・きらり・ココ・がんばるにゃん」という長～い本名があります。この名前には「長崎ナイス！チェンジせにゃ！スマイルをきらりとさせて、ここで、がんばろう！」というメッセージが込められています。

これまでに、福山雅治さんをはじめとする長崎にゆかりのある著名人が長崎の猫になって県内外に「長崎の変」を呼びかける動画を制作したり、公式ＷｅｂサイトやＳＮＳ（Instagram、Ｘ）で「にゃーが」が新たな挑戦や長崎の魅力を発信するなどの取り組みを行っています。

各種取り組みは、下記のリンクからご覧いただけます。

【リンク】公式Webサイト：https://nagasakinohen.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCyAyikZr96NhSESajS66dXA

Instagram：https://www.instagram.com/nagasakinohen/

Ｘ：https://twitter.com/nagasakinohen

「長崎の変」拡大中！