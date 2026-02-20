¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¡ß¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤¬¿©°é¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¡¢£³·î£¸Æü(Æü)¤«¤é¡Ö¹âÈø¤Î¿¹¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç»²²Ã·¿Å¸¼¨¤È¿·¥á¥Ë¥å¡¼ÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¡Á¡ÖGREEN KEWPIE¡×¤òÄÌ¤¸¡¢»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÂÎ¸³¤ò¶¦ÁÏ¡Á
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼À¥ Àµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦¡×¡Ë¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§郄µÜ Ëþ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¡×¡Ë¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢½ÉÇñ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¼Ò²ñ¶µ°é»ÜÀß¡Ö¹âÈø¤Î¿¹¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤ë¿©°é¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¿©Âî¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æâ¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤í¤ó¤¿¤ó¡×¤Ë¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¿¨¤ì¡¢Í·¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ë»Å³Ý¤±¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö»²²Ã·¿Å¸¼¨¡×¤ò¾ïÀß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Î¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGREEN KEWPIE¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¡Ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò»È¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¿©Âî¤ò°Ï¤à´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼£µÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡ÊÃÎ¤ë¡Ë¡×¤«¤é¡ÖÂÎ¸³¡Ê¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡Ë¡×¡¦¡ÖÈ¯¿®¡ÊÅÁ¤¨¤ë¡Ë¡×¤Ø¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤ÊµÊ¿©ÂÎ¸³¡¦¿·¤¿¤Ê¿©°é¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤é¤¤¤Ë¤â¤Ã¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤ò¡×¤ò»ö¶È¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÏÂ¤À¤ä¼Ò²ñÀ¤ò°é¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¿©ÓÏ¹¥¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¤Î¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¤ª¤¤¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¿©¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¦³Ú¤·¤µ¤ò³Ø¤ÓÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¡¢»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¡¢»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¹âÈø¤Î¿¹¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç¤Î¿©°é¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª¤ª¤è¤ÓÇØ·Ê
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¼Â¸½¤Î£³ËÜ¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤Á¤¬¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤Ê¤«¤Þ¤«¤é¡×¤ò¿ø¤¨¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¨Æ¯¡¦¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶µ°é²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àº¿À¤Î¤â¤È¡¢¿©°é³èÆ°¤ò¼Ò²ñ³èÆ°¤ÎÃæ³Ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢»ö¶ÈµòÅÀ¤òÃÖ¤¯µþ²¦±èÀþ¡ÊÀçÀî¡¦Ãæ²Ï¸¶¡¦½ÂÃ«¡Ë¤Ï¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤Ë¿¼¤¤±ï¤Î¤¢¤ëÂçÀÚ¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Î¡Ö±èÀþ¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤òÌÜ»Ø¤¹±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤«¤é¹½ÁÛ¤ò¿Ê¤á¡¢£²£°£²£µÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀßÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤í¤ó¤¿¤ó¡×¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿©ÓÏ¹¥¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖGREEN KEWPIE¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹Äê¿©¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡ÊÃÎ¤ë¡Ë¡×¤ò¡ÖÂÎ¸³¡Ê¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡Ë¡×¡ÖÈ¯¿®¡ÊÅÁ¤¨¤ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¡¢»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âÈø¤Î¿¹¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.wakuwaku-village.com/
£²¡¥»²²Ã·¿Å¸¼¨¤Î¿·Àß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÀßÃÖ¾ì½ê
¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸£±³¬¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤í¤ó¤¿¤ó¡×
¡Ê£²¡Ë»²²Ã·¿Å¸¼¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Î¿©¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ò¼«Í³¤ËÈ¯ÁÛ¤·¤Æ¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë»²²Ã·¿¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¸«¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¿¨¤ì¡¢Í·¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ê¤É¤Î»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ËµÊ¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´î¤Ó¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤Ç¤¹¡£
£³¡¥¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤¬¿©¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¦³Ú¤·¤µ¡¦³Ø¤Ó¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢£µ¼ïÎà¤Î¿·¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖGREEN KEWPIE¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¿©Âî¤ò°Ï¤à´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¾Ò²ð
¡¤Ê¤Ê¤¤¤íÌîºÚ¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Û¤Ü¤¿¤Þ¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼
£±¡¤£±£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡¢¿Í»²¡¢Ï¡º¬¡¢ÇÏÎë½ò¡¢¥¤¥ó¥²¥ó¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥È¥Þ¥È¤Î£·¼ï¤«¤éºî¤Ã¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼É÷¤ÎÌîºÚ¥«¥ì¡¼¤Ë¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤¬ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç³«È¯¤·¤¿¿¢ÊªÀ¸¶ºàÎÁ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö£È£Ï£Â£Ï£Ô£Á£Í£Á¡¡¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°É÷¡×¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÌ¤ê¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿ËÜÊª¤ÎÍñ¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¾½Ï´¶¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¤ªÆù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂçËþÂ¡ª¤ª¤«¤é¥«¥ÄÐ§¤È¤í¡Á¤ê¤Û¤Ü¤¿¤Þ¤Î¤»
£±¡¤£±£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
½¾Íè¤Î¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹Äê¿©¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¤ª¤«¤é¤Î¥«¥Ä¡×¤ò¥«¥ÄÐ§¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆù¹¥¤¤Ç¤âËþÂ´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¡Ö£È£Ï£Â£Ï£Ô£Á£Í£Á¡¡¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°É÷¡×¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨È´·²¡ª¤Þ¤ë¤Ç¤ªÆù¤Ê¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥Ú¥ó¥Í
£·£µ£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥Ú¥ó¥Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥½¥¤¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÆù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¥µ¥¯¥µ¥¯¡ªÂçÆ¦¤Î¥Ï¥à¥«¥Ä¥µ¥ó¥É
£·£³£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
ÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥à¥«¥Ä¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤¬ÂçÆ¦¡©¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤â¡¢Æ¦Æý¤ä¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥¦¥À¡¼Åù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¤Û¤Ü¤¿¤ÞÆ¦Æý¥¢¥¤¥¹ ¥Á¥ç¥³¥¿¥ë¥ÈÅº¤¨
£µ£µ£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
Æ¦Æý¤ÎÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤È¡¢¡Ö£È£Ï£Â£Ï£Ô£Á£Í£Á¡¡¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°É÷¡×¤Î¥³¥¯¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥¿¥ë¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íñ¡¦ÆýÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÄó¶¡³«»ÏÆü»þ
£³·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë£±£²¡§£°£°¡¡Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡ËÄó¶¡¾ì½ê¡¦»þ´Ö
¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸£±³¬¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤í¤ó¤¿¤ó¡×¡¡
¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¦¢¡¦£¡¡¡§³ÆÆü£±£²¡§£°£°¡Á£±£´¡§£³£°
¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¡¦¥¡¡¡¡¡¡¡§³ÆÆü£±£²¡§£°£°¡Á£±£·¡§£°£°
¢¨Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ê£±¡Ë¿©°é¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡£Ô£Å£Ì. £°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´ ¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ê£²¡Ë¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¡¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤í¤ó¤¿¤ó
£Ô£Å£Ì.£°£´£²¡Ý£¶£µ£²¡Ý£°£±£³£± ¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò
µþ²¦Àþ¤È°æ¤ÎÆ¬Àþ¤«¤é¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔÀ¾Éô¤È¿ÀÆàÀî¸©ËÌÉô¤ò¤ª¤â¤Ê»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÀ¸³è´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¸òÄÌ¶È¡¢ÉÔÆ°»º¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë¶È¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÔÂ¼¡¡ÃÒ»Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô´Ø¸Í°ìÃúÌÜ£¹ÈÖÃÏ£±
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.keio.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Å´Æ»»ö¶È¡¢ÅÚÃÏ¡¢·úÊª¤ÎÄÂÂß¶È¡¦ÈÎÇä¶È¤Ê¤É
¡Ú»²¹Í£²¡Û¹âÈø¤Î¿¹¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸
ÅìµþÅÔ¤Î£Ð£Æ£É»ö¶È¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÔÎ©È¬²¦»Ò¹âÎÍ¹â¹»¤Î·úÊª¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢½ÉÇñ²ÄÇ½¤ÊÂÎ¸³·¿³Ø½¬»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î½ÉÇñ¤ä³Ø¹»¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¹ç½É¡¢´ë¶È¸¦½¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÀîÄ®£µ£µ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþ²¦¹âÈøÀþ¡¦£Ê£Ò¡Ö¹âÈø±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç£±£´Ê¬
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.wakuwaku-village.com/
¡Ú»²¹Í£³¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥È¥é¥óµþ²¦
µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡££µ£°Ç¯°Ê¾å¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥Ã¥×£Ã¡õ£Ã¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¶ÈÂÖ¤ä¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦µï¼ò²°¡¢¤µ¤é¤Ë½¾¶È°÷¿©Æ²¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§Â¼À¥¡¡Àµ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÉÜÃæÄ®ÆóÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ£±£´µþ²¦ÉÜÃæ£²ÃúÌÜ¥Ó¥ë£µ³¬
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.res-keio.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤ª¤è¤ÓµÊÃãÅ¹¤Î·Ð±Ä¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä»ØÆ³¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶ÈÌ³¤Î¼õÂ÷
¡Ú»²¹Í£´¡Û¥¥æ¡¼¥Ô¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
£±£¹£±£¹Ç¯¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ³Ê¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ö¤Î¤â¤È¤ËÁÏ¶È¤·¡¢£±£¹£²£µÇ¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¡¢»ÔÈÎÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¡¦³¤³°¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡¦¤ä¤µ¤·¤µ¡¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿©¤È·ò¹¯¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§郄µÜ¡¡Ëþ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£±¡Ý£´¡Ý£±£³
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.kewpie.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥½¡¼¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä Åù
¢¡¡ÖGREEN KEWPIE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖGREEN KEWPIE¡×¤Ï¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¢¨¤Ê¤É¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¡É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÃÏµå¤È¿Í¤ÎÁÐÊý¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¡¢Æü¡¹Â³¤±¤é¤ì¤ë¿©À¸³è¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤ä·ò¹¯¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¿©¤ÎÄó°Æ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https:/www.kewpie.co.jp/greenkewpie/
¢¨ ¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¡§¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¼ÒÆâ´ð½à¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢°ì¼¡¸¶ÎÁ¤ª¤è¤ÓÆó¼¡¸¶ÎÁ¤ËÆ°ÊªÀÍ³Íè¸¶ÎÁ¡ÊÆùÎà¡¦µû²ðÎà¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤Î¤³¤È¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¹ÊóÉô¡¡042-337-3106
