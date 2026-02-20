バリュエンス、「人的資本調査2025」において「人的資本経営品質シルバー」に認定

バリュエンスホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：嵜本 晋輔）は、一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム・HR総研（ProFuture株式会社）・一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会が共催している「人的資本調査2025」において、「人的資本経営品質シルバー」に認定されたことをお知らせいたします。







「人的資本調査」は、企業の人的資本経営の取り組みを多角的に評価し、優れた企業を表彰する調査です。人的資本経営の実践状況を可視化するとともに、人的資本経営と情報開示の取り組みが日本の企業・団体に広く浸透し、発展していくことを目的として実施されています。

そしてこの度、当社は本調査において、全ての大項目で全体平均を上回る評価を獲得しました。中でも「経営層の関与」「ガバナンスとリスク管理」「推進体制」「リスクと機会の分析」「人材の育成と最適な配置」「データに基づく人材マネジメント」などの項目で最高評価（4点）を得るなど、総合的に高い評価を受け、回答企業・団体160社の中から「人的資本経営品質シルバー」に認定されました。

当社は、人的資本レポートの開示を開始するなど、人的資本に関する情報発信の充実を図っております。今後も透明性の高い開示と対話を通じて、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

■人的資本レポート2025

https://www.valuence.inc/wp-content/themes/valuence/assets/media/Valuence_Group_Human_Capital_Report_2025_jp.pdf

■「人的資本調査2025」について

主催者：一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム

　　　　HR総研（ProFuture株式会社）

　　　　一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会

調査実施期間：2025年9月10日（水）〜12月8日（月）

参加数：申し込み総数：316社、期限内回答数：160社

公式サイト：https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/

■バリュエンスホールディングス株式会社　概要

・証券コード：9270（東証グロース市場）

・設立：2011年12月28日

・代表者：代表取締役　嵜本 晋輔

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：グループ全体の経営・マネジメント強化、戦略立案・策定、企業価値の最大化

