こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
バリュエンス、「人的資本調査2025」において「人的資本経営品質シルバー」に認定
バリュエンスホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：嵜本 晋輔）は、一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム・HR総研（ProFuture株式会社）・一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会が共催している「人的資本調査2025」において、「人的資本経営品質シルバー」に認定されたことをお知らせいたします。
「人的資本調査」は、企業の人的資本経営の取り組みを多角的に評価し、優れた企業を表彰する調査です。人的資本経営の実践状況を可視化するとともに、人的資本経営と情報開示の取り組みが日本の企業・団体に広く浸透し、発展していくことを目的として実施されています。
そしてこの度、当社は本調査において、全ての大項目で全体平均を上回る評価を獲得しました。中でも「経営層の関与」「ガバナンスとリスク管理」「推進体制」「リスクと機会の分析」「人材の育成と最適な配置」「データに基づく人材マネジメント」などの項目で最高評価（4点）を得るなど、総合的に高い評価を受け、回答企業・団体160社の中から「人的資本経営品質シルバー」に認定されました。
当社は、人的資本レポートの開示を開始するなど、人的資本に関する情報発信の充実を図っております。今後も透明性の高い開示と対話を通じて、持続的な企業価値向上を目指してまいります。
■人的資本レポート2025
https://www.valuence.inc/wp-content/themes/valuence/assets/media/Valuence_Group_Human_Capital_Report_2025_jp.pdf
■「人的資本調査2025」について
主催者：一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム
HR総研（ProFuture株式会社）
一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会
調査実施期間：2025年9月10日（水）〜12月8日（月）
参加数：申し込み総数：316社、期限内回答数：160社
公式サイト：https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/
■バリュエンスホールディングス株式会社 概要
・証券コード：9270（東証グロース市場）
・設立：2011年12月28日
・代表者：代表取締役 嵜本 晋輔
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：グループ全体の経営・マネジメント強化、戦略立案・策定、企業価値の最大化
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
人的資本調査2025公式サイト
https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/
