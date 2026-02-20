¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¤Î¡È¤¦¤Þ¤¤¡ª¡É¤¬Âç½¸·ë¡ª¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿¼ò¤Î¿Ø2026¡×¡õ¡Ö¿·³ã¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¿Ø2026¡×¤Ç¡Ö±Û¸åÉ±¡×¤È¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿ÏÂµí¡×¤ò£Ð£Ò¤·¤Þ¤¹
¡¡¿·³ã¸©¿ä¿Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö±Û¸åÉ±¡×¡¢¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿ÏÂµí¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÍè¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê£Ð£Ò¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£± ±Û¸åÉ±¤Î£Ð£Ò
¡Ê£±¡Ë¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿¼ò¤Î¿Ø2026¡×¤Ë¤ª¤±¤ë£Ð£Ò
¡¡¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¡¼¥¹¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤òÀß¤±¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNS ¤ÇÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢±Û¸åÉ±¤Î»î¿©¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú´ü ´Ö¡Û£³·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÎ¾Æü10 »þ¤«¤é17 »þ¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¾ì ½ê¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥»£²F ¥¨¥¹¥×¥é¥Ê¡¼¥É
¢¨¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿¼ò¤Î¿Ø2026¡×¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú£Õ£Ò£Ì¡Û¡§https://www.niigata-sake.or.jp/sakenojin/¡Ê¤Ë¤¤¤¬¤¿¼ò¤Î¿Ø2026 ¸ø¼°£È£Ð¡Ë
¡¡¡¡¡Ò¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¡Ó
¡Ê£²¡Ë£Ó£Î£Ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡¾¤Î¡Ö±Û¸åÉ±¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç20 Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢±Û¸åÉ±¤Þ¤¿¤Ï¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú´ü ´Ö¡Û£²·î20 Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£³·î12 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú£Õ£Ò£Ì¡Ûhttps://x.com/echigohime_ngt¡Ê±Û¸åÉ±¸ø¼°£Ø¡Ë
£² ¤Ë¤¤¤¬¤¿ÏÂµí¤Î£Ð£Ò
¡¡¡Ö¿·³ã¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¿Ø2026¡×¤Î¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë£µÅ¹ÊÞ¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Î¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿ÏÂµíÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤òÄó¶¡¡£¤ª¿©»ö¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¡£
¡Ú´ü ´Ö¡Û£³·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÎ¾Æü11 »þ¤«¤é18 »þ30 Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¾ì ½ê¡ÛËüÂåÅçÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¡ÖÂç¤«¤Þ¡×
¡Ú£Õ£Ò£Ì¡Ûhttps://ngt-beer.com/¡Ê¿·³ã¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¿Ø2026 ¸ø¼°£È£Ð¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¿·³ã¸©ÇÀÎÓ¿å»ºÉô¿©ÉÊ¡¦Î®ÄÌ²Ý
Tel¡§025-280-5305
Mail¡§ngt060040@pref.niigata.lg.jp
