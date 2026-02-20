こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
鯛つみれを増量してリニューアル！一足早く春を感じる和のプレート「鯛つみれの生姜あん」を2月20日（金）より発売
〜飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場〜
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
今回リニューアル登場する「鯛つみれの生姜あん」は、鯛の旨みが詰まったつみれに、とろりと優しい生姜あんをたっぷりとまとわせた、お出汁が香る和のプレートです。
最大のポイントは、美味しさや栄養価基準はそのままに、「鯛つみれ」を1個増量。食べ応えを追求しつつ、出汁の味わいと生姜の爽やかな香りで、心も体も温まる一皿に仕上げました。また、添えられた菜の花や人参は、あんとの一体感を楽しめるよう、カットサイズや硬さを調整。一口ごとに旬の彩りと出汁の旨みが口いっぱいに広がります。
副菜はまろやかなブロッコリーの卵サラダ、食感の良いインゲンと大根のごま和えです。
※レンジ加熱時はふたを3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
◾️商品概要
商品名：鯛つみれの生姜あん
発売日：2月20日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1036
栄養価：
・カロリー 262kcal
・たんぱく質 14g
・糖質 15.9g
・脂質 14.6g
・塩分 2.5g
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
＜担当者コメント＞
今回のリニューアルでは、お客様からいただいたリクエストにお応えし、鯛つみれを3個から4個へ増量しました。メインのつみれには、繊細な風味が特徴の国産真鯛を使用しています。一つひとつ丁寧に蒸し上げることで鯛の旨みをぎゅっと閉じ込め、柔らかすぎず食べ応えのある絶妙な食感を追求しました。鯛の上品で淡白な味わいを引き立てるため、あわせる「生姜あん」にはピリッとしたアクセントを効かせています。生姜の爽やかな香りが鯛本来の甘みを際立たせ、最後の一口まで食欲をそそる仕上がりです。
また、プレート全体のバランスにもこだわりました。メインがあっさりとした味わいだからこそ、副菜にはまろやかな「ブロッコリーの卵サラダ」を採用。マヨネーズのコクで全体の満足度を底上げしつつ、鯛の繊細な風味を邪魔しない絶妙なバランスを狙っています。
菜の花とにんじんを添え、一足早く春の訪れを感じていただける彩り豊かな一皿になりました。菜の花のほろ苦さと出汁あんの相性は抜群です。心まで温まる「鯛つみれの生姜あん」で、季節の移ろいを感じながら贅沢なひとときをお楽しみください。
◼️nosh’s シェフのこだわり
当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
