レンジで本格アクアパッツァ風！春が旬の食材を使用した「白身魚とアサリのコンソメソース」が2月20日（金）に新登場

〜飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場〜

当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。







今回新登場する「白身魚とアサリのコンソメソース」は、白身魚にあさりの旨みを合わせ、キャベツを加えて春らしく仕上げた一皿です。やさしい味わいで食べやすく、魚のふっくらとした食感をお楽しみいただけます。旨みたっぷりの魚介のとろみソースを浸してお召し上がりください。

副菜は、彩り豊かな枝豆コーン、まろやかなポテトサラダ、香りのよい菜の花のツナサラダです。

※レンジ加熱時は容器のふたを3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。

※骨取り加工をしておりますが、骨が混入している場合もあります。お召し上がりの際はご注意ください。

◼️新商品概要

商品名：白身魚とアサリのコンソメソース

発売日：2月20日

メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1035

栄養価：

・カロリー　　225kcal

・たんぱく質　18.2g

・糖質　　　　10.9g

・脂質　　　　11.2g

・塩分　　　　1.8g







※1個当たりの栄養成分です。

※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。

＜担当者コメント＞

「魚料理を食べたいけれど、家で作るのは手間がかかる」というお悩みを受け、レンジひとつで楽しめる本格的な「アクアパッツァ」をイメージして開発しました。

一番のこだわりは、春に旬を迎えるアサリと白身魚の旨みを凝縮したソースです。ガーリックオイルが香るコンソメベースのソースに適度なとろみをつけることで、お魚や下に敷いたキャベツにしっかりと絡むよう工夫しました。また、菜の花やセミドライトマトなど、プレート全体で春の訪れを感じられる鮮やかな色彩にもこだわっています。

忙しい一日の終わりに、「春らしいヘルシーな料理でリフレッシュしたい」という時にぜひ選んでいただきたい、軽やかで満足感のある一皿です。

◼️商品へのこだわり

・管理栄養士、専属シェフによる商品開発

管理栄養士や専属シェフが在籍しており、健康面に配慮するだけでなく、見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも飽きずに食事を楽しんでいただくため、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでおり、これまで和食、中華、洋食など、1,000以上のメニューを開発しています。







・平均製品重量230g以上

ヘルシーかつ手軽に利用できる一方で、満足感が少ないといったお客様の声をもとに内容量を改善。糖質30g以下・塩分2.5g以下の基準はそのままに、商品のボリュームをアップさせました。

・自社工場での生産

安心・安全なお弁当をお届けするため、兵庫県尼崎市内にある​​自社工場で生産しています。徹底した衛生管理はもちろんのこと、最新の調理器を導入し、冷凍でも美味しく仕上がるように工夫しています。







◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。







社名　　　：ナッシュ株式会社

所在地　　：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3　中之島三井ビルディング16F

代表者　　：代表取締役　田中　智也

設立　　　：2016年6月

事業内容　：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL　：https://nosh.jp/