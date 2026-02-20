こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新型Audi RS 5：ハイブリッドで実現するハイパフォーマンス
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
Audi Sport初のハイパフォーマンスプラグインハイブリッド：システム最高出力は470 kW（639 PS）、オプションで最高速度285 km/hを実現。都市部では完全電動駆動で80 kmを超える日常走行が可能に
リヤトランスアクスルにダイナミックトルクコントロールを備えた世界初のquattroがハンドリング性能を新たな次元へと引き上げる
（ドイツ本国発表資料）2026年2月19日、インゴルシュタット：新型Audi RS 5は、Audi Sport にとって初となるハイパフォーマンスなプラグインハイブリッドモデル（PHEV）です。真のRS DNAと、それにふさわしい高度にチューニングされたハイブリッドテクノロジーを兼ね備えています。ワインディングロードを切り裂く走りから、高速道路でのロングドライブ、さらには電動走行による市街地での走りまで、Audi RS 5はあらゆる状況に俊敏さと感動的な正確さで応えます。日常のパートナーとしての快適性から、本格的なパフォーマンスまで、極めて幅広いドライビングダイナミクスをカバーしています。Audi Sportとして初めて採用したパワートレインは、375kW（510 PS）を発生する2.9リッターV6ツインターボエンジンと、130kWの電動モーターを組み合わせています。これらに加え、ツインバルブ式ショックアブソーバーを備えた専用のRSスポーツサスペンションと、ダイナミックトルクコントロールを搭載した全く新しいquattroドライブトレインを採用し、量産モデルとしては世界初となるリヤにおける電気機械式トルクベクタリングを実現しています。新しいセンターディファレンシャルはプリロードを備え、常に部分的にロックされた状態を維持して前後方向のトルク配分を制御します。リヤの横方向のトルク配分は、新開発のディファレンシャルによって行われ、ミリ秒単位で左右のホイール間のトルク配分を切り替えることが可能です。その結果、卓越した俊敏性、安定感、そして余裕のあるドライビングエクスペリエンスを実現しています。
AUDI AG CEOゲルノート デルナー（Gernot Döllner）は、次のように述べています。「Audi A5モデルシリーズの新たな頂点は、私たちにとって初のハイパフォーマンスプラグインハイブリッドモデルです。新開発のダイナミックトルクコントロールを備えたquattroドライブトレインは、量産モデルとして世界初の電気機械式トルクベクタリングシステムです。内燃エンジンと電動パワーの洗練された技術的相互作用により、アウディはパフォーマンスと効率性を新しい形で融合しました。お客様は、最高レベルのスポーティさと日常での快適性の両方を体験することができます」。また、Audi Sportマネージングディレクターのロルフ ミヒェル（Rolf Michl）は次のように述べています。「Audi RS 5とその革新的なドライブコンセプトは、RSモデルにとって新たな時代の幕開けです。お客様が愛してやまないドライビングキャラクターに新次元のダイナミクスをもたらすと同時に、完全電動走行や革新的なテクノロジーによって、日常での使い勝手もさらに向上させています。まさに、真のRS体験を新たに解釈したモデルです」。
Audi RS 5は、公道でモータースポーツレベルのパフォーマンスを発揮します。ベースモデルのAudi A5より前後約9cm幅が広がり、張り出したフェンダーによって力強いスタンスを実現しています。フロントデザインはハニカムグリルを備えた立体的なシングルフレームと気流をコントロールするエアカーテンが特徴で、リヤはエアロダイナミックディフューザーとRSスポーツエキゾーストシステムのマット仕上げのオーバルテールパイプが、スポーティさを演出しています。昼夜を問わず、ダークなマトリクスLEDヘッドライトと、チェッカーフラッグデザインを施したデジタルデイタイムランニングライトが、このモデルの精悍な佇まいをいっそう際立たせます。
この高性能なプラグインハイブリッドモデルは、モジュラー式電動パワートレインにダイナミックトルクコントロール付きquattroを採用した、初めての量産RSモデルです。その中核を成すのは、改良された2.9リッターV6ツインターボエンジン、130kWを発生する電動モーター、ハイブリッド化された8速トランスミッション、そして世界初の量産モデル搭載となる電気機械式トルクベクタリングシステムを備えた新開発のリヤトランスアクスルです。アクチュエーター、オーバードライブギア、ディファレンシャルが連携し、走行状況に応じてリヤホイール間のトルクを極めて高い自由度でインテリジェントに切り替えていきます。制御ユニットは、リヤホイール間の最適なトルク配分を5ミリ秒ごと、200Hzの頻度で演算を繰り返し、トルクベクタリングシステムがそれを即座にかつ正確に実行します。例えるなら、電気機械式トルクベクタリングは、パフォーマンスというオーケストラを指揮する見えないマエストロであり、かつてないレベルでドライビングの楽しさと安全性をお客様にもたらします。
Audi RS 5のドライビングキャラクターは、すべてのサスペンションコンポーネントの正確な連携によるものです。主な特徴は、RS専用に最適に設計されたフロントおよびリヤアクスル、革新的なツインバルブ式ショックアブソーバーを備えたRSスポーツサスペンション、RSチューニングされたステアリング、専用開発タイヤを装着した大径20インチおよび21インチホイール、そしてパワフルなスチールまたはセラミックブレーキです。ツインバルブテクノロジーによりショックアブソーバーはピッチングやロールを大幅に低減し、路面状況の変化に対してダンパーが迅速に反応することで、快適な乗り心地と、極めてスポーティなドライビングエクスペリエンスを両立しています。
新型Audi RS 5 AvantおよびAudi RS 5 Sedanに用意されるオプションのAudi Sportパッケージは、スポーティさをさらに際立たせます。専用デザインのダイナミックなフロントおよびリヤバンパー、マットアクセントが施されたツートーンのダイヤモンドカット・ファントムブラック21インチホイールなど、エクスクルーシブな要素を追加します。RSスポーツエキゾーストシステムと、285km/hへと引き上げられた最高速度が、さらなるパフォーマンスを実現します。インテリアには、サーペンタイングリーンとブラスのコントラストステッチが初めて採用されています。本パッケージではまた、ベッドフォードグリーンメタリックを含む幅広いカスタマイズオプションを提供します。ブロンズカラーキャリパーを備えたRSセラミックブレーキと、カーボン製のカモフラージュエレメントがルックスを完成させます。
新しいアウディ ドライビング エクスペリエンス機能は標準装備されます。これにより走行したルートの詳細な分析を、14.5インチのMMIタッチディスプレイ上に表示することができます。さらにサーキットでは、セクタータイムの分析と保存が可能です。RSトルクリヤのドライブセレクトモード使用時には、達成したドリフトアングルなどの数値データも表示されます。
新型モデルは、ドイツ・ネッカーズルムで生産されます。欧州向けの受注は2026年第1四半期に開始され、納車は2026年夏を予定しています。
