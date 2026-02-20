紀伊國屋書店でオールナイト！ 参加チケットは即日完売！

株式会社 紀伊國屋書店（代表取締役会長 高井昌史）はこのたび、弊社初めてのオールナイトイベント「KINOFES 2026（キノフェス）」を、1月31日夜から翌朝まで、新宿本店にて開催いたしました。

営業終了後の全館を参加者に開放し、「キノベス！2026」「キノベス！キッズ2026」「紀伊國屋じんぶん大賞」の各賞ランキング発表や、トークショーなどのステージイベントを各所で同時多発的に開催したほか、体験型の謎解きミステリーツアー『月明かりの書店と呪われた原稿』も実施いたしました。

■日時 / 場所

2026年1月31日(土) 20:30 ～ 2月1日(日) 6:00 / 新宿本店1階～8階

■イベント参加者数

750名（有料入場者634名のほか、登壇者および随行者、協賛関係者などの合計）

■入場料

ノーマルチケット 税別3,500円（税込3,850円） 定員400名

ミステリーツアー付きチケット 税別6,000円（税込6,600円） 定員234名

※合計634名分のチケットが、12/18(金) 18:00の告知解禁から4時間で完売いたしました。

■協賛

朝日新聞出版、一迅社、ＫＡＤＯＫＡＷＡ、河出書房新社、かんき出版、

クロスメディア・パブリッシング、幻冬舎、講談社、ＪＴＢパブリッシング、集英社、新潮社、

ダイヤモンド社、日経ＢＰ、双葉社

キリンビール晴れ風、ＭＡＪＯＬＩ、眠眠打破

■協力

博報堂、ＤＲＵＭ ＵＰ、ＵＮＲＯＵＴＥ

■KINOFES 2026 公式サイト

https://store.kinokuniya.co.jp/kinofes-2026/

告知解禁のＸポストは4,962万インプレッション（2026年2月1日現在）

開場を待つ参加者 店内もフェス仕様に（1階THE ENTRANCE）

深夜のトークショーも大盛況（左：佐伯ポインティさん、右：上坂あゆ美さん、鈴木ジェロニモさん）

熱いトークが夜明けまで続く（左：けんごさん、スケザネさん、右：内田剛さん）

■参加者のコメント（SNSの投稿から一部抜粋）

「諸々忙しくて本が読めていない中で行ったKINOFES、ほんっとうに面白かったです！！ 本読みたい、読もう、いい本を広めようと心の底から思えたイベント。幸せでした…！！」

「朝まで紀伊國屋書店さんにいられる非日常感が最高。本っていいなとあらためて感じた」

「閉店後の本屋で朝まで過ごした。最高過ぎた。またやってほしい」

■新宿本店長 星真一のコメント

今回の「KINOFES 2026」では20-30代の若い読者に多数参加いただき、参加者の8割以上が書籍を購入してくれました。客単価はふだんの営業の2倍に近く、若い世代に「リアルな書店」という場所の持つ価値や魅力を訴求するきっかけになったと感じています。

紀伊國屋書店は、今後も書店の価値と魅力の追求、向上に努めてまいります。

【速報】

「KINOFES 2027」の開催が決定しました！

2027年1月の開催を目標に準備を進めてまいります。続報にご期待ください。





リリースに関するお問い合わせ先 ：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp